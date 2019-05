Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del Trono classico di Uomini e donne, il dating show di Mediaset in onda ogni giorno su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La puntata odierna è stata ricca di sorprese, dalle auto eliminazioni ai tanti baci, fino a passare agli ospiti in studio, cioè le coppie della scorsa edizione: Luigi e Irene e Andrea e Arianna.

In particolare, la puntata è iniziata con il tronista Andrea Zelletta che, a poche puntate dalla sua scelta definitiva, ha deciso di parlare con la corteggiatrice Natalia Paragoni per esprimere alcuni suoi dubbi. Però il tronista di origini pugliesi, prima di poter parlare con lei, ha dovuto effettuare una lunga ricerca che è iniziata dietro le quinte degli studi televisivi, poi in hotel e infine a Milano. Proprio nella capitale della moda, la conversazione tra i due ragazzi è degenerata in malo modo.

U&D, anticipazioni puntata di oggi: Zelletta elimina Natalia

Poi, successivamente, il tronista ha chiesto un altro incontro con la ragazza e i due hanno finalmente fatto pace e dopo l'esterna Natalia ha baciato appassionatamente il tronista che ha deciso di farle conoscere il coinquilino.

Intanto, la corteggiatrice Klaudia non si è presentata in esterna, in quanto ci è rimasta molto male per avere visto le storie su Instagram di Andrea e Natalia insieme. La conduttrice romana Maria De Filippi, nel corso della puntata, ha poi annunciato che la corteggiatrice Muriel non verrà più in trasmissione per motivi lavorativi.

La notizia ha reso Andrea triste fino ad un certo punto, perché alla fine ha deciso che gli va bene così e che vuole continuare il suo percorso con solo due pretendenti.

Anticipazioni Trono Giulia Cavaglia e Angela Nasti

Poi successivamente è arrivato il turno della tronista torinese Giulia Cavaglia. Quest'ultima si è ritrovata una busta mandatagli dal corteggiatore Manuel proprio nel luogo esatto in cui hanno avuto la loro prima esterna. La scritta sulla busta è molto chiara, in pratica Manuel ha lasciato scritto che quello è il luogo dove tutto è iniziato tra i due e dove tutto finisce.

Poi, il corteggiatore ha aggiunto che non verrà più in studio e questo faciliterà la scelta di Giulia. Quest'ultima però è andata sotto casa del tronista, dove lui l'ha fatta attendere circa mezz'ora. Per questo motivo i due litigano ancora una volta. Ma poi è Manuel ad andare a Torino dalla tronista chiedendogli di fare pace. Alla fine i due si baciano intensamente. Baci che la torinese scambierà anche in esterna con Giulio.

Infine, si passa a parlare di Angela Nasti e del fatto che ha rifiutato di baciare Alessio dietro le quinte.

Poi è stata mostrata l'esterna tra la tronista napoletana e Luca e i due si baciano appassionatamente. A quel punto Alessio esce dallo studio, ma Angela non lo rincorre affermando che lei non rincorre più nessuno.