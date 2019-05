Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, nel corso di questo week-end, la maggior parte dei tronisti di Uomini e donne hanno registrato le famose esterne in villa. Tra questi, sicuramente Andrea Zelletta. Il ragazzo, infatti, secondo quanto rivelato da Raffaella Mennoia, sarebbe il più prossimo alla scelta.

Proprio nel corso della giornata di ieri, il ragazzo si è mostrato attraverso le Instagram Stories della caporedattrice, dicendo di essere molto turbato per il momento conclusivo del suo percorso. Ad ogni modo, come saranno andate le esterne in villa? Secondo le ultime anticipazioni, pare che gli animi si siano subito surriscaldati a causa di Natalia. La ragazza pare sia scappata dalla villa in anticipo, facendo durare l'esterna molto poco. Alcuni dettagli trapelati da Instagram lo hanno confermato.

Uomini e Donne anticipazioni, Natalia scappa dalla villa

I momenti in villa tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: la corteggiatrice perde le staffe

Andrea Zelletta è, ormai, pronto a compiere la sua scelta definitiva. Nel giro di pochi giorni dovrà decidere se conoscere meglio al di fuori Natalia o Klaudia. In questi giorni, sul web, stanno cominciando a diffondersi le ipotesi circa la ragazza più probabile. In ogni caso, è importante capire come siano andate le esterne in villa prima di trarre le somme.

Secondo quanto emerso sul web in queste ore, pare che i momenti siano stati parecchio turbolenti per Andrea. Il ragazzo avrebbe incominciato tale esperienza nel migliore dei modi. Pare che Zelletta abbia scelto Natalia per trascorrere die momenti in spa, in cui sono stati molto vicini e complici. Successivamente, però, il tronista pare si sia scambiato dei baci appassionati con Klaudia. Questo avrebbe fatto perdere letteralmente le staffe a Natalia.

Gli indizi su Instagram che confermerebbero la fuga anticipata di Natalia

La Paragoni, così, in preda ad una crisi di nervi, pare abbia preso la decisione di interrompere anticipatamente la sua permanenza in villa.

Secondo quanto emerso, sembra proprio che la giovane corteggiatrice abbia deciso di scappare. A confermare tale ipotesi ci sono stati una serie di movimenti effettuati su Instagram. Secondo quanto rivelato sul profilo di Raffaella Mennoia, infatti, le esterne in villa pare siano state registrate tra venerdì e sabato. Ebbene, venerdì sera, Natalia è stata avvistata verso le ore 1.30 su Instagram, perfettamente attiva. Inoltre, il giorno successivo, è andata da una sua amica a Lugano.

Proprio tutti questi indizi stanno lasciando spazio all'ipotesi che la ragazza possa aver realmente deciso di lasciare anticipatamente la location e tornare a casa sua.