Da quando si è saputo che Riccardo Guarneri ha chiesto alla redazione di Uomini e donne di richiamare Ida Platano per provare a ricucire il loro rapporto, in tanti avevano pensato che il lieto fine tra i due fosse dietro l'angolo. Nelle ultime puntate stagionali del Trono Over, però, il cavaliere e la dama non hanno fatto altro che discutere e rinfacciarsi le rispettive mancanze: la maggior parte degli utenti della rete che hanno commentato questa storia su Twitter, si sono detti stufi di dover sentire sempre le stesse cose da più di un anno a questa parte.

Pubblicità

Pubblicità

Parte del pubblico si schiera contro Ida e Riccardo

Chi si aspettava che Ida e Riccardo lasciassero mano nella mano Uomini e Donne prima della fine della stagione, sarà rimasto molto deluso nel leggere le anticipazioni sull'ultima registrazione del Trono Over. I due ex, come accade da un anno a questa parte, hanno monopolizzato la puntata con i loro litigi, con le incomprensioni che li tengono lontani e con le accuse reciproche di non fare abbastanza per l'altro.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo litigano ancora e il web protesta: 'Basta, avete rotto'.

Mentre su Canale 5 andava in onda l'ennesima discussione tra la Platano e Guarnieri (martedì 21 maggio), molti spettatori usavano i social network per esprimere la loro insofferenza nei confronti di questa storia trita e ritrita.

"Ancora questi due? Basta, avete rotto le pa...!", "Avete 40 anni, non 20, siete peggio dei ragazzini", "Sono un macigno, stanno diventando una barzelletta", "Che pesantezza", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti nella giornata di ieri sulla chiacchierata coppia che la scorsa estate ha partecipato a Temptation Island.

Pubblicità

Il fatto che la bresciana e il pugliese non riescano a trovare un punto d'incontro, discutendo ogni settimana per le stesse cose, non piace a molti fan del dating-show: la reazione che alcuni internauti hanno avuto al nuovo battibecco tra Ida e Riccardo, è da paragonare a quella che hanno avuto più di un anno fa quando Gemma Galgani cercava ancora spiegazioni da Giorgio Manetti sul perché non volesse tornare con lei.

Ida molla Riccardo nell'ultima puntata del Trono Over

Stando a quello che è successo durante la registrazione di Uomini e Donne che c'è stata ieri pomeriggio, il pubblico che si lamenta dei continui scontri tra la Platano e Guarnieri tirerà un sospiro di sollievo: i due, infatti, si sono detti addio definitivamente dopo una risposta che ha dato il cavaliere.

A Maria De Filippi che gli ha chiesto se è ancora innamorato di Ida, Riccardo ha detto che prova qualcosa per lei ma non è amore: di fronte a queste parole, la parrucchiera ha abbandonato lo studio in lacrime, assicurando a sé stessa e a tutti i presenti che questa tormentata storia d'amore è ufficialmente finita.

Per sapere cosa accadrà tra i due protagonisti del Trono Over nei prossimi mesi, dovremo aspettare la ripresa delle registrazioni a settembre.