Le terza e ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e donne andrà in onda oggi 15 maggio su Canale 5, a partire dalle ore 14:45 circa. Archiviata la richiesta sorprendente di Riccardo Guarnieri a Ida Platano, questo pomeriggio un'altra coppia si troverà al centro dello studio per parlare del loro amore.

Pubblicità

Pubblicità

Stefano Torrese e Pamela Barretta torneranno dove tutto era iniziato: qualche mese fa si erano proprio conosciuti nel parterre del dating show, dopo una fase di sospetti e accuse, avevano deciso di abbandonare il programma per viversi lontano dalle telecamere. Tutto sembrerà andare per il meglio tra loro, almeno fino a quando Roberta Di Padua farà un sorprendente annuncio sul suo rapporto con Stefano.

Uomini e donne anticipazioni: un anello per Pamela

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note da Witty Tv sulla puntata odierna partono dal confronto al centro dello studio tra Valentina e Massimiliano.

Anticipazioni Uomini e donne: una brutta sorpresa per Pamela

La dama negherà di essere solo interessata ai 'palestrati' e preciserà di vedere ben altro negli uomini: "Marco mi ha intrigato mentre andavo in bagno e gli ho chiesto il numero". Sarà poi la volta dell'ingresso in studio, mano nella mano, di Stefano e Pamela. La coppia racconterà di essersi trovata molto bene nei primi mesi insieme, che hanno confermato i sentimenti di entrambi. A suggellare un rapporto che sembrerà promettere bene, Torrese offrirà un anello alla sua fidanzata e aggiungerà: "Voglio darti un simbolo perché anche le altre persone sappiano che sono innamorato di te".

Pubblicità

La Barretta sarà molto felice di accettare tale dono ma sarà a quel punto che accadrà qualcosa di inaspettato e Maria De Filippi annuncerà il desiderio di Roberta di 'togliersi qualche sassolino nella scarpa'.

Trono Over di Uomini e donne: Roberta mette nei guai Stefano

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne della puntata odierna, Roberta chiederà di poter parlare per raccontare qualcosa che metterà nei guai Stefano. La dama lancerà subito una frecciatina a Pamela, con la quale in passato i rapporti erano stati tutt'altro che buoni.

A tal proposito aggiungerà: "Adesso sei venuta e chi la fa l'aspetti, cara Pamela". Quindi, rivolgendosi a Maria De Filippi, preciserà: "Lei ha sbagliato con me e chi sbaglia paga, punto". Il resoconto del sito 'Isa e Chia' sulla registrazione dell'8 maggio rivela che Roberta racconterà dei particolari scomodi sul suo rapporto con Torrese. Suffragata da prove presenti nel suo cellulare, dimostrerà che il cavaliere ha continuato a mandarle dei messaggi anche dopo l'inizio della relazione con Pamela.

Pubblicità

Furiosa per la novità, quest'ultima lascerà lo studio dopo avere buttato l'anello in faccia al cavaliere. In seguito a tale momento di tensione, spazio anche a un siparietto trash che coinvolgerà Tina Cipollari. L'opinionista affermerà:"Prima che finisca la stagione, devo fare una follia che deve parlarne anche la CNN". E il suo gesto non potrà che richiedere la partecipazione di Gemma Galgani.