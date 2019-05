La puntata di ieri, 15 maggio, di Uomini e donne ha scatenato le critiche dei telespettatori in seguito al siparietto trash che ha coinvolto Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest'ultima si è avvicinata alla rivale, gettandole un secchio d'acqua fredda in testa e causando la sua inevitabile reazione.

Gemma si è rifugiata nel backstage per asciugarsi e qui ha inveito contro la rivale, che l'ha subito raggiunta. Tornata in studio, la Galgani ha ricevuto le scuse di Maria De Filippi, mentre Tina ha continuato a criticarla. Anche l'opinionista sarà invitata a scusarsi con lei nelle prossime puntate, soprattutto in seguito alle polemiche esplose sui social network? Per saperne di più, ci vengono incontro le anticipazioni relative alla registrazione effettuata il 14 maggio, durante la quale non c'è stata alcuna riappacificazione tra l'opinionista e la dama torinese. Al contrario: tra loro sono continuati diverbi e accuse, spingendo persino la Galgani a correre ai ripari.

Anticipazioni Uomini e donne: continua lo scontro tra Gemma e Tina

Uomini e donne anticipazioni: Gemma entra con un salvagente

Stando a quanto segnalano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News relative alla registrazione del 14 maggio, si ripartirà dallo sfogo di Gemma relativo alla precedente puntata durante la quale è stata bagnata da Tina. La Galgani si lamenterà a lungo, salvo poi annunciare di essere pronta a regalare un cactus alla storica nemica. In seguito a tale resoconto, il litigio si sposterà in studio dove non avranno luogo le scuse attese dai telespettatori.

Al contrario, la discussione proseguirà più pungente di prima. Gemma entrerà indossando un salvagente, sottolineando una certa ironia per l'accaduto, ma l'opinionista non prenderà bene il suo comportamento e continuerà ad inveire contro di lei. La discussione si fermerà solo quando Barbara De Santi interverrà per segnalare la convinzione di Armando Incarnato che la riterrebbe una sorta di spia della redazione.

Trono Over: l'uscita con Mario

Le anticipazioni di Uomini e donne proseguono con le accuse di Armando Incarnato, secondo il quale Gemma Galgani e Valentina Autiero sono pagate per la loro partecipazione al programma.

Maria De Filippi eviterà di puntualizzare la questione, anche perché sarà lo stesso cavaliere a mettere fine alla diatriba e ad uscire dallo studio. Successivamente si passerà all'incontro avvenuto tra Mario e Gemma. Lei si dirà lusingata per i modi del cavaliere e intenzionata a conoscerlo meglio. Alla fine, infatti, i due balleranno insieme. Ma quanto visto non convincerà né Gianni Sperti, né la sua collega Tina, certi che la torinese non nutra del vero interesse nei confronti del suo nuovo spasimante.