La scelta di Angela, una delle corteggiatrici del trono classico di Uomini e donne, non è stata diretta verso colui che tutti credevano fosse il suo preferito e cioè Luca, in quanto la ragazza ha scelto Alessio, lasciando sconcertati in molti. Il pubblico in studio è rimasto deluso, la ragazza ha rivolto parole dispiaciute prima al ragazzo non scelto e poi parole profonde a colui che l'ha conquistata.

Alessio è la scelta di Angela Nasti

Si è concluso il trono di Uomini e donne di Angela Nasti, la giovane sorella della più famosa influencer Chiara. Angela ha scelto il corteggiatore da frequentare fuori dagli studi televisivi e la sua scelta è ricaduta su Alessio Campoli, non su Luca Daffrè come tutti pensavano. Maria De Filippi ha introdotto, per la scelta di ieri, la novità della diretta televisiva.

Dopo le esterne nella villa la giovane tronista ha prima comunicato a Luca che lui non era la sua scelta, dicendo al corteggiatore che molte cose di lui non l'hanno mai convinta.

Inoltre Angela gli ha spiegato che dopo il suo comportamento nella villa, dove lui se n'è andato nel bel mezzo delle riprese, lei ha deciso di conseguenza. Le è rimasta una frase in mente di lui: il suo biglietto di compleanno, in cui il giovane le aveva scritto di scegliere la sua strada. Lei lo ha fatto ma lui non era la sua strada. In diretta c'è stato un coro di "no" dispiaciuti all'udire quelle parole, invece, il web è stato più unito nel segno opposto e cioè nella felicità per la scelta orientata verso Alessio.

Momento romanticissimo quello in cui Angela sceglie Alessio

Alessio e Angela rimasti soli al centro dello studio hanno regalato al pubblico presente e quello da casa un attimo di romanticismo. La ragazza è stata molto profonda, ha spiegato ad Alessio che il suo arrivo le ha mandato all'aria tutti i piani e le sue sicurezze. Ha capito che più andava avanti più cresceva il suo interesse per lui, ma soprattutto che alle cose che ha vissuto nel percorso in tv vuole aggiungerne altre fuori dagli studi.

Il giovane dal canto suo le ha chiesto se lo voleva baciare adesso ed il bacio è arrivato. Un immenso tappeto di petali rossi, creatosi in studio cadendo dall'alto, ha concluso la scelta.

In studio nel corso della messa in onda era presente anche una coppia già consolidata che oggi convolerà a nozze. Si tratta di una coppia nata sempre negli studi di Uomini e donne, Clarissa e Federico. I due oltre ad essere presenti per la scelta di Angela, come ospiti, hanno parlato del coronamento di un sogno, dopo anni dalla scelta avvenuta nel programma di Maria.

La De Filippi continua ad essere un ottimo cupido per molte coppie, grazie al suo programma, che sembra non conoscere battute di arresto né crisi.