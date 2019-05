La fine della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne è alle porte. I tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglia e Angela Nasti hanno poco tempo a disposizione per scegliere il partner che vorranno continuare a frequentare anche quando le telecamere del dating show saranno spente.

Ma quanto manca ancora per la registrazione delle scelte? Stando a quanto riportato da 'Il Vicolo delle News', per uno di loro il tempo a disposizione sarebbe pochissimo: Andrea Zelletta sarebbe il primo ad andare in villa insieme alle sue corteggiatrici preferite per togliersi gli ultimi dubbi.

Uomini e donne: forse Andrea in villa nel weekend

L'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne è stata effettuata lo scorso 7 maggio e da allora non si è più saputo nulla dei vari protagonisti.

Uomini e donne: la scelta di Andrea sarebbe imminente

L'appuntamento in studio per i tre potrebbe essere imminente, ma secondo il Vicolo delle News, per uno dei tre tronisti il momento della verità potrebbe essere ormai vicinissimo. Il portale ha reso noto che Andrea Zelletta registrerà la villa già nel corso del weekend, così da chiarirsi le idee sulle sue due corteggiatrici preferite, ovvero Natalia e Klaudia. Al momento non è noto se la location scelta per il trio corrisponda a quella che ha ospitato Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni con corteggiatori e corteggiatrici.

Tale registrazione, salvo clamorose sorprese dell'ultimo momento, andrà in onda di pomeriggio nell'orario tradizionalmente dedicato al dating show di Maria De Filippi. Le puntate serali risulterebbero non confermate.

Trono Classico: Andrea resta con Natalia e Klaudia

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla villa di Andrea Zelletta, le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 7 maggio (l'ultima effettuata) segnalano che il tronista ha definitivamente ridotto il campo a due sole ragazze.

Muriel non era presente in studio e lui ha annunciato di non essere preoccupato, optando per le continuazione del percorso con le sole Natalia e Klaudia. Nelle ultime esterne, il tronista ha confermato quelle che sono le aspettative dei fan del programma, ovvero l'innegabile preferenza per Natalia. Dopo una serie di litigi, la coppia ha vissuto una bella esterna in un parco, dove sono scattati nuovi baci. Alla vista di tali immagini, Klaudia non è riuscita a trattenere le lacrime, anche se Zelletta l'ha rimproverata: avrebbero potuto vedersi, dato che lui l'aveva cercata, ma è stata lei a rifiutarlo.

Alla fine però il tronista ha deciso di ballare proprio con Klaudia.