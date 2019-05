Nel penultimo episodio dell'ottava stagione conclusiva del Trono di Spade (la Serie TV fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi Le cronache di ghiaccio e del fuoco dello scrittore americano George Martin), assistiamo al breve assedio di Approdo del Re e alla distruzione totale della capitale da parte di Daenerys Targayren in sella a Drogon, l'ultimo drago rimasto in vita.

La Madre dei Draghi ha fatto uscire fuori tutta la sua furia omicida lasciata a dormire per otto stagioni, soprattutto dopo aver perso due dei suoi tre draghi (Visieron e Rhaegal), oltre alla sua cara amica Missandei e al suo fedele Jorah Mormont.

La giovane Arya Stark all'inizio del quinto episodio aveva l'unico scopo di andare ad Approdo del Re ad ammazzare la Regina Lannister. Ma, durante l'assedio, tutte le sue certezze crollano insieme alle mura della città.

Game of Thrones 8x06: Daenerys Targaryen è forse finita sulla lista di Arya Stark

Infatti, dopo che il Mastino la convince a mettersi in salvo prima che sia troppo tardi, la giovane Stark assiste a scene di puro orrore, causate dalla vendetta della Madre dei draghi. La follia della principessa nata dalla tempesta ha portato alla morte di tanti innocenti ed Arya ha assistito con i suoi occhi a quell'inutile massacro. Proprio per questo motivo, sembrerebbe proprio che la lista di Arya sia stata aggiornata. Ed ora la Stark nell'episodio conclusivo potrebbe avere il compito finale di uccidere la Targaryen, in quanto non può permettergli di governare i sette regni con le mani sporche del sangue degli innocenti. Sicuramente anche Jon Snow sarà contrariato a quanto fatto da Daenerys, però resterà da vedere se avrà il coraggio di uccidere la donna che ama.

La scena finale della 8x05 di Arya e il cavallo

Alla fine dell'episodio, Arya ha lasciato Approdo del Re in sella ad un cavallo bianco che magicamente è comparso fra le macerie. Questo cavallo ha diversi significati, in primis potrebbe portare alla redenzione della giovane Stark che, dopo otto stagioni, ha finalmente purificato la sua anima. Ma prima di poter abbracciare il suo amato Gendry Baratheon dovrà eliminare il nuovo nome sulla lista: Daenerys Targaryen.

Infatti, il cavallo potrebbe simboleggiare proprio la Regina Targaryen che meriterebbe di morire dopo aver distrutto la capitale ed ammazzato tante vittime innocenti.

Questo famoso cavallo bianco potrebbe anche essere quello cavalcato dal quarto cavaliere dell'Apocalisse che rappresentava la Morte. Ma anche la giovane Stark la rappresenta e quindi potrebbe scatenare tutta la sua vendetta nell'episodio finale ai danni della Madre dei Draghi. L'ultimo motivo per cui potrebbe essere proprio la giovane Stark ad ammazzare Daenerys è che nella profezia di Melisandre gli unici occhi che gli mancano da chiudere sono degli occhi verdi.

E, visto che non è riuscita a spegnere gli occhi della Regina Lannister, potrebbe invece chiudere per sempre gli occhi di un'altra Regina.