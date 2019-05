La relazione tra Pamela Barretta e Stefano Torrese è naufragata quando sembrava procedere a gonfie vele. La coppia si era mostrata felice ed affiatata in occasione del ritorno negli studi di Uomini e donne con la pugliese che aveva mostrato l’anello donato dal cavaliere. L’imminente incontro con la famiglia di Stefano avrebbe dovuto suggellare una love story che sembrava destinata ad avere un lieto fine. Favola che si è trasformata in un incubo per Pamela quando Roberta Di Padua ha mostrato dei messaggi che si era scambiato con Torrese in un momento di crisi della loro relazione.

Pubblicità

Pubblicità

La Barretta non ha gradito ed ha lanciato l’anello verso Stefano ed ha lasciato lo studio.

Quest’ultimo ha provato a chiarire ma la dama non ha voluto sentire ragioni. Nelle ultime ore Pamela ha pubblicato una serie di Stories che fanno pensare che ormai la rottura sia definitiva. “Chi ti ama non ti infanga inutilmente per uscirsene pulito. Chiedere scusa non è reato”. Inoltre la barese ha riferito che l’ex fidanzato in occasione del compleanno le ha inviato solo un messaggio di auguri seguito da alcuni insulti: "Troppo innamorato eri”.

Uomini e Donne, tra Pamela e Stefano la rottura è definitiva

Alta tensione tra la Barretta e Ursula: 'Se accetti tradimenti sono fatti tuoi'

Sulla questione è intervenuta anche Ursula Bennardo che si è schierata a favore di Stefano: “Non ti sei perso nulla, ti avrebbe lasciato per altro, sembra più una scusa”. Immediata la replica di Pamela che ha ritenuto inopportuna la presa di posizione della fidanzata di Sossio Aruta: “Non sai nulla e ti permetti di fare delle Stories sulla mia relazione. Stai per avere una bambina, pensa a lei”.

Pubblicità

La Barretta ha chiuso con una stoccata sottolineando che se lei accetta tradimenti sono fatti suoi: “Non siamo tutti come te, quindi taci e non giudicare”.

Il ‘catfight’ social non si è chiuso qui con Ursula che ha pubblicato alcune chat con una fan che esprimeva giudizi tutt’altro che lusinghieri nei confronti di Pamela che ha prontamente ribattuto: “Ti rode perché il tuo lui mi corteggiava. Pensa alla tua storia, hai fatto ridere tutta Italia”.

Pamela, nuovo affondo su Stefano: 'Più falso di quanto credessi'

Non solo il botta e risposta con Ursula, Pamela ha pubblicato anche alcune Stories dedicate a Stefano Torrese affermando di aver incontrato una persona che le ha fatto definitivamente aprire gli occhi sul cavaliere milanese. “Stesso copione, stesso film: ringrazio questa persona, mi ha messo davanti alla verità. Più falso di quanto credessi”.

In buona sostanza la Barretta si sarebbe confrontata con un’ex di Stefano ed avrebbe riscontrato diverse analogie tra la storia che le è stata raccontata e la sua.

Pubblicità

Da parte sua Torrese si è limitato a pubblicare un post dedicato alla famiglia: “Solo loro conoscono le mie fragilità e mi amano incondizionatamente. Mi hanno insegnato che al male si risponde sempre con il bene”.