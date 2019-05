Alcune delle anticipazioni dei prossimi episodi della nota telenovela spagnola Il Segreto si concentrano su Irene Campuzano, che dopo aver scritto un reportage parecchio negativo nei riguardi di Anacleto Totana, il suo ex capo, riceverà improvvisamente una nuova proposta lavorativa dall'uomo. Inizialmente l'uomo licenzierà Irene. Quest'ultima per alcune settimane cambierà lavoro e verrà assunta da una celebre redazione giornalistica. In seguito Anacleto deciderà di chiamare nuovamente la donna e le chiederà di potersi incontrare.

Irene sarà parecchio indecisa se accettare o meno l'incontro con il suo ex capo di lavoro, ma alla fine accetterà lo stesso di vedere Anacleto, poiché parecchio incuriosita dalla chiamata dell'uomo. Di seguito le altre anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto.

Anacleto offre un nuovo lavoro a Irene

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Irene Campuzano accetterà di vedere Anacleto, ma sarà abbastanza agitata prima dell'incontro. In seguito Anacleto offrirà alla sua ex dipendente un nuovo lavoro, le darà libera scelta sugli argomenti dei reportage da dover esporre e le consentirà di firmare tutti i suoi articoli.

Il Segreto, anticipazioni: Adela avrà un malore.

Inoltre, Totana permetterà a Irene di continuare a lavorare per l'altro giornale. Poi Anacleto autorizzerà la Campuzano a riflettere sull'offerta di lavoro per alcuni giorni. In seguito Irene si recherà da Adela e Carmelo per raccontare ai due della novità e per manifestare i propri timori sulla faccenda. Poi Irene sembrerà decisa ad accettare la proposta di Anacleto per poter disporre di una maggiore ricchezza finanziaria.

Adela si sente male

Dopo l'offerta lavorativa di Anacleto Totana, Irene Campuzano si recherà a casa di Adela e Carmelo per esporre i propri dubbi in merito alla situazione.

Poi la donna dirà ai due che le converrebbe accettare la proposta dell'uomo per avere una sicurezza economica più stabile e duratura. Alle parole di Irene, Adela reagirà in modo insolito e inaspettato. La donna inizierà ad elaborare strani ragionamenti e consiglierà alla Campuzano di non lasciarsi dominare nuovamente da Anacleto. Durante la discussione con Irene, Adela sarà alquanto agitata e alzerà la voce, fino a quando improvvisamente si sentirà male, le uscirà sangue dal naso e all'improvviso perderà conoscenza.

Nel frattempo Carmelo sarà notevolmente preoccupato, poiché penserà che il malore improvviso di Adela sia dovuto alle schegge della pallottola che la donna ha ancora nel cervello. Successivamente Carmelo chiederà a Severo di contattare un dottore per visitare immediatamente la donna.