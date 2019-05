Il trono over di Uomini e Donne continua ad alimentare tensioni e discussioni al vetriolo. Nel corso della registrazione di ieri pomeriggio Pamela Barretta e Valentina Autiero sono state protagoniste di un vivace scambio di battute nel corso del quale, come riferito da Il Vicolo delle News, la dama romana avrebbe pronunciato una pesante invettiva.

Un’affermazione che ha scatenato la rabbia della pugliese che, in una successiva diretta Instagram, ha affermato di essere pronta ad adire le vie legali nei confronti di Valentina per l'insulto ricevuto in trasmissione. “La signora mi ha dato della zoc… pubblicamente, Maria ha detto che taglierà questo pezzo e siccome so che guarda le mie dirette le dico di prepararsi un avvocato perché si prenderà una denuncia. Ho già avvisato il mio legale ed ho chiesto alla redazione il pezzo di questa puntata che sicuramente non andrà in onda: chi sbaglia paga, ci vedremo in tribunale”.

Uomini e Donne, scintille durante la registrazione di ieri tra Pamela Barretta e Valentina Autiero

Dal canto suo la Autiero, al momento, non ha replicato via social al duro affondo di Pamela, tornata in trasmissione dopo la rottura con Stefano Torrese in seguito alla segnalazione di Roberta Di Padua.

Pamela: 'Si prenderà una denuncia, ho già avvisato il mio legale'

A distanza di una settimana dall’accesa lite con il fidanzato, Pamela Barretta è tornata negli studi di Uomini e donne per un nuovo confronto con Stefano. Il cavaliere ha spiegato che si era scambiato alcuni messaggi in chat con Roberta in un momento di sconforto con Pamela e che, successivamente, aveva chiesto alla dama di cancellare parte della conversazione.

Le spiegazioni di Torrese non hanno convinto Pamela che ha precisato che non lo sente dalla discussione avuta nel corso della precedente puntata e che non vuole sapere più nulla di lui.

Durante il faccia a faccia sono intervenute prime la Di Padua e poi Valentina Autiero che hanno attaccato la pugliese affermando che è una persona diversa da quella che vuole apparire. Nel corso dell’infuocata discussione sono volate parole grosse con la dama romana che avrebbe apostrofato la Barretta con un’invettiva che quasi certamente sarà 'tagliata' dagli autori del people show di Canale 5.

Nuovo confronto e definitiva chiusura con Stefano Torrese

Nel frattempo Stefano Torrese ha provato a ricucire lo strappo con Pamela ribadendo sostanzialmente quanto già affermato sette giorni prima. La dama pugliese si è mostrata irremovibile ed ha deciso di chiudere definitivamente la relazione con il milanese tornando a far parte del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne.

Diversa la reazione di Stefano che ha deciso di andare via per impegni personali non prima di aver precisato che contatterà l’ormai ex fidanzata per provare a farle cambiare idea.

La Barretta ha ribattuto che non ha nessuna intenzione di risentirlo.