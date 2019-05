Durante l'ultima puntata stagionale di Uomini e donne Over, Ida Platano ha chiuso definitivamente con Riccardo Guarnieri dopo avergli sentito dire che non è innamorato di lei. Alcune ore fa, interpellato dai fan su Instagram su quello che è successo con la sua ex dopo che si sono spenti i riflettori, il pugliese ha fatto sapere che c'è un grande aggiornamento che, però, sarà dato tramite le pagine del prossimo numero del magazine della trasmissione.

Riccardo incuriosisce: 'C'è un grande aggiornamento'

Ieri pomeriggio si è ufficialmente conclusa la stagione 2018/2019 del Trono Over: gli ultimi tre appuntamenti di quest'annata di Uomini e Donne, infatti, saranno dedicati alle scelte in diretta dei tronisti. Al centro delle ultime puntate dei 'senior', in queste settimane, c'è stato l'inaspettato riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, a quasi 6 mesi dalla loro rottura, ha chiesto di poter risentire la dama.

Uomini e Donne, Riccardo su Ida: 'Leggete il magazine, ma io non sto giocando'.

Quello che è andato in scena il 28 maggio, però, non è il lieto fine che tutti si aspettavano: i due ex, infatti, hanno continuato a litigare sempre sulle stesse problematiche, finché Maria De Filippi non ha fatto una domanda ben precisa.

'Tu cosa provi per lei? Vuoi riavvicinarti con calma e senza impegno oppure senti di amarla ancora?', ha chiesto la conduttrice al cavaliere.

Quando quest'ultimo ha scelto la prima opzione, la parrucchiera ha lasciato lo studio in lacrime, ha ridato un braccialetto al pugliese e si è ripromessa di cancellarlo definitivamente dalla sua vita.

Cosa è accaduto tra i due protagonisti di U&D quando le telecamere si sono spente? A questa domanda che si sono posti gran parte dei telespettatori ha provato a rispondere in modo sibillino Riccardo nel corso di una diretta che ha fatto su Instagram.

'Sapete meglio di me cosa è successo dopo la fine della puntata, ma c'è un grande aggiornamento', ha fatto sapere Guarnieri prima di specificare quando e in che modo i fan della coppia saranno messi al corrente di questa importante news.

Ida e Riccardo sul nuovo numero di U&D Magazine

'La complicità è tutto in una coppia. Dovrei andare da Ida e devo stupirla? E con che cosa?', ha detto Riccardo nel corso della chiacchierata che ha fatto con i suoi followers di Instagram l'altra sera.

Per sapere se è successo qualcosa tra i due protagonisti del Trono Over da quando si sono spenti i riflettori di Uomini e Donne dovremo aspettare un giorno ben preciso: venerdì, 31 maggio, quando uscirà il nuovo numero del magazine della trasmissione.

'Vi consiglio di leggere il giornale. Ma secondo voi, perché ho fatto tutto questo?', ha aggiunto Guarnieri sui social network.

Il pugliese ha anche precisato di fare sempre tutto quello che si sente, di non programmare nulla e di vivere una situazione difficile nell'avere tutti contro.

'Io non sto giocando', si è concluso così lo sfogo che il cavaliere ha avuto poche ore fa sul web.