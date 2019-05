Claudia Koll è un'ex attrice italiana. La donna iniziò la sua carriera interpretando il ruolo di protagonista nel film 'Così fan tutte', che le fece riscuotere un grande successo. Anni fa però, decise di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla fede spirituale, ma di tanto in tanto partecipa ad alcune ospitate nel piccolo schermo.

Nella giornata di ieri, Claudia è stata ospite all'interno della trasmissione televisiva 'Vieni da Me', dove ha parlato alla Balivo della sua carriera, ma anche della sua vita privata. In particolar modo, l'attrice ha riferito di aver avuto uno scontro fisico con il Demonio. Le sue rivelazioni hanno destato parecchio stupore, sia da parte della conduttrice che dal pubblico.

Le rivelazioni della Koll: 'Il male mi si è manifestato'

Inizialmente la conduttrice ha iniziato parlando di argomenti molto leggeri, come di una possibile partecipazione di Claudia a 'Ballando con le Stelle'.

Claudia Koll a Vieni da Me: 'Il male mi stritolava e mi sono rivolta al Padre Nostro'

La donna ha rivelato che Milly Carlucci qualche anno fa glielo chiese, ma lei era impegnata e rifiutò. In seguito, ci sono state delle rivelazioni che hanno lasciato il pubblico abbastanza sbalordito. La donna ha parlato alla Balivo della sua esperienza spirituale, a suo dire molto particolare. La Koll ha riferito di essere a conoscenza dell'esistenza di un male che opera e di un bene che invece salva. 'Io ho scelto di stare con il bene e quando l'ho fatto il male mi si è manifestato come un'edera che sale sulle gambe e che stritola.

Mi stringeva e cercava di paralizzarmi' dichiara la Koll a Vieni da Me.

La conduttrice è rimasta visibilmente perplessa davanti a queste sue affermazioni ed ha pensato che quella da lei utilizzata fosse una metafora per descrivere una sua particolare condizione spirituale. Caterina infatti, ha cercato di orientare il dialogo su un piano quasi mistico, ma Claudia è intervenuta dicendo che si trattava di un reale atto fisico e non figurato.

La Koll confessa: 'Mi sono rivolta a Dio ed ho pregato'

Proseguendo nella sua intervista all'interno della trasmissione televisiva, Claudia ha riferito di essersi rivolta a Dio e di aver pregato il 'Padre nostro' affinchè fosse liberata dal male.

'Ho preso in mano il crocifisso che mi avevano regalato, ma a cui non avevo dato tanta importanza. Mi sono ricordata di un film che avevo visto quando ero piccola, dove il sacerdote teneva sempre in mano il crocifisso' rivela l'ex attrice. La donna ha confessato di essere stata liberata dal male grazie alle sue preghiere e di essere stata avvolta in una pace profonda. La Balivo ha concluso poi l'intervista mostrando alla Koll alcune foto del suo figlio adottivo.