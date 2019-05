Il “Trono Over di Uomini e donne” non manca mai di riservare sorprese al pubblico. Nella puntata di oggi, Riccardo è stato al centro delle polemiche per alcune sue affermazioni. Il cavaliere, ex fidanzato di Ida Platano, ha discusso con Stefania, con la quale aveva instaurato una conoscenza. Riccardo vorrebbe un figlio in futuro, ma la dama purtroppo non può averne. Pare che per Riccardo questo sia un ostacolo insormontabile, tanto da interrompere il loro percorso. Intanto, arrivano le ultime anticipazioni del Trono Over, che annunciano un addio inaspettato, quello di Rocco Fredella.

Anticipazioni Uomini e Donne, Rocco lascia la trasmissione

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma non è attratta da Salvatore

Nella giornata dell’1 maggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si inizia con Gemma, che ha accettato di conoscere il suo nuovo corteggiatore Salvatore. La Galgani deve ancora digerire la stoccata di Fabrizio Cilli, che è stato invitato a lasciare lo studio dopo l’arrivo in redazione di registrazioni che lo incastravano.

Cilli infatti avrebbe confidato ad un suo amico di non essere mai stato interessato a Gemma e di essere andato in Tv per altri motivi.

La dama torinese però non si rassegna ed è ancora alla ricerca dell’amore. Anche questa volta non pare essere andata bene. Gemma ha comunicato a Salvatore di voler chiudere la conoscenza perché non attratta fisicamente da lui.

Rocco lascia Uomini e Donne e scoppia a piangere

Stando alle indiscrezioni de ‘Il Vicolo delle News’, nella registrazione in questione ci sarebbero stati ben tre addii ad Trono Over. Il più inaspettato è quello di Rocco Fredella, che tanto aveva fatto per conquistare – sebbene invano – il cuore di Gemma.

Il cavaliere è stato accusato ancora una volta di essere approdato a Uomini e Donne per visibilità e per avere la possibilità di fare serate, sulla falsa scia di Giorgio Manetti. A quel punto, il Fredella è scoppiato a piangere, decidendo di lasciare lo studio tra lo stupore di tutti.

Rocco ha poi detto di aver portato le prove alla redazione, nelle quali dimostra che, dal primo giorno in cui è arrivato al Trono Over, ha guadagnato solamente settanta euro.

Chiusa temporaneamente questa parentesi, Roberta ha comunicato di essere costretta suo malgrado a non partecipare più al programma per motivi lavorativi. Chiude in bellezza Michele, stanco delle liti con Armando e sicuro di non voler far più parte del parterre maschile. Le anticipazioni di “Uomini e Donne Trono Over" si chiudono con l’ennesima segnalazione: Massimiliano porta un messaggio audio a prova che Stefano e Simona si frequenterebbero a tutti gli effetti fuori dalla trasmissione.