Elisa Isoardi ha dimostrato ancora una volta di non avere peli sulla lingua. La conduttrice de "La Prova del Cuoco", infatti, in un'intervista rilasciata a "Il Venerdì di Repubblica" ha risposto senza alcun problema ad alcune domande riguardanti la sua storia d'amore con l'ex fidanzato Matteo Salvini.

Il ministro degli Interni, di recente, ha dichiarato di non voler parlare ai media della sua vita privata.

La Isoardi si è detta sorpresa da queste affermazioni, sottolineando che gran parte dei successi politici conquistati dal leader della Lega dipendono proprio dalla sua costante presenza sui social network.

La conduttrice su Salvini: 'Non so se continuerò a votarlo'

"Non ci posso credere. Proprio lui. Lui che ha vissuto sui social. Lui che è diventato ministro con Instagram". Questo è stato il commento di Elisa Isoardi quando ha appreso della volontà del vicepremier leghista di non rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata.

Elisa Isoardi è tornata a parlare dell'ex compagno Salvini.

Proseguendo nelle sue affermazioni, la conduttrice ha rivelato che in passato ha votato per l'ex compagno perché lo amava, mentre ora non sa se continuerà a farlo, poiché prima dovrà valutare i programmi politici.

L'ex modella ha anche aggiunto che, se fosse stata invitata, non sarebbe mai andata al Congresso di Verona sulla famiglia dello scorso marzo, perché per lei uomini e donne devono avere gli stessi diritti, così come le coppie omosessuali.

Quando il giornalista Claudio Sabelli Fioretti le ha fatto notare che Salvini è piuttosto "estremista" su questi tempi, la presentatrice ha prontamente ribattuto: "E infatti non stiamo più insieme".

Isoardi: 'Ho pianto tantissimo'

Elisa Isoardi si è anche soffermata sulla rottura con Matteo Salvini, affermando di essere stata lei a prendere la decisione finale di interrompere la relazione. Tuttavia sembra proprio che il leader della Lega non abbia battuto ciglio di fronte alla fine del loro rapporto, dicendo semplicemente all'ex compagna che era giusto così.

Dal canto suo, la padrona di casa de "La Prova del Cuoco" ha ammesso di aver pianto e sofferto molto, ma non tanto per Salvini, quanto perché si trattava della prima storia importante della sua vita: "È normale che si soffra e a volte si pianga". Dopo aver chiarito che le colpe della conclusione della relazione sono da suddividere equamente al 50%, ha svelato che nell'intimità chiamava l'ex compagno "Sal", mentre lui utilizzava il diminutivo "Iso".

Archiviata la love story con Matteo Salvini, adesso Elisa Isoardi si sta concentrando esclusivamente sul lavoro, continuando a portare avanti la conduzione de "La Prova del Cuoco". Nei primi tempi non è stato facile per lei sostituire Antonella Clerici, molto amata dal pubblico, ma sembra che nel corso dei mesi la conduttrice piemontese sia riuscita a conquistare i telespettatori. Invece, per quanto concerne la vita privata, al momento la presentatrice avrebbe una relazione con l'imprenditore Alessandro Di Paolo.

Del resto, proprio nelle battute conclusive dell'intervista rilasciata a "Il Venerdì", la Isoardi ha sottolineato che non ci sarà alcun ritorno di fiamma con il ministro degli Interni.