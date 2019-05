Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda l'attesa finalissima di Amici 18, il popolare talent show condotto da Maria De Filippi, che ha salutato il pubblico da casa con la proclamazione del vincitore assoluto. Una finalissima decisamente ricca di colpi di scena, durante la quale i quattro concorrenti arrivati al rush finale si sono sfidati mettendo in risalto il loro talento e la loro bravura per riuscire a conquistare il gradimento del pubblico da casa che ha decretato il nome del trionfatore assoluto attraverso il televoto.

Alberto Urso è il vincitore assoluto di Amici 18

La super-sfida finale per la finalissima di Amici 18 di ieri sera ha visto contrapposti Alberto e Giordana, due cantanti entrambi molto talentuosi e molto apprezzati dal pubblico.

Un mix di talento e passione per il canto, che tuttavia ha portato alla proclamazione di Alberto Urso come vincitore assoluto di questa edizione.

Il giovante cantante lirico, che già in passato aveva partecipato al talent show Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, è riuscito a mettere d'accordo il pubblico da casa che ha deciso di portarlo alla vittoria definitiva di questa edizione di Amici.

Una vittoria che ha emozionato lo stesso Alberto, il quale non ha potuto fare altro che commuoversi nel momento in cui ha stretto tra le sue mani l'ambita coppa messa in palio dalla produzione del talent show di Canale 5.

Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso ha vinto

Immediato, poi, l'abbraccio con Maria De Filippi che a inizio puntata aveva speso delle bellissime parole per Alberto. "Mi ha fatto sorridere anche nei momenti difficili", ha dichiarato la padrona di casa di Amici, la quale poi ha fatto i complimenti al cantante per la sua umanità e la sua umiltà.

Boom di ascolti per la finalissima di Amici 18

Insomma una vittoria meritata quella di Alberto che, come si diceva, al rush finale ha battuto Giordana, tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione da parte della giurata speciale Loredana Bertè.

Anche Giordana, però, può ritenersi soddisfatta dato che da pochi giorni è uscito il suo primo album di inediti che sta già scalando le classifiche di vendita nel nostro Paese proprio come quello di Alberto Urso.

E così si conclude questa diciottesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La serata finale di ieri sera ha registrato un vero e proprio botto di ascolti, arrivando a toccare la soglia dei 4.7 milioni di fedelissimi in prime time con uno share che ha superato la soglia del 27% e picchi di oltre il 37% durante la messa in onda.

Con questi risultati d'ascolto, la De Filippi ha battuto la concorrenza di Ballando con le stelle ferma a 4.2 milioni di spettatori con il 23% di share.