È tutto pronto per la nona e penultima puntata del Grande Fratello 16 che andrà in onda oggi 3 giugno in prima serata su Canale 5. Barbara d'Urso, in collaborazione con i suoi opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, riassumerà quanto accaduto in settimana all'interno della Casa più spiata d'Italia, nella quale non sono mancati litigi, confessioni ma anche momenti di crisi. Tra i più provati per la lontananza della sua famiglia c'è stato Gianmarco Onestini, che ha espresso ancora il desiderio di poter incontrare i suoi cari come accaduto per gli altri compagni di avventura.

Non potrà mancare lo spazio dedicato a Francesca De Andrè, indiscussa protagonista delle ultime due puntate, e della gelosia evidenziata dopo l'ingresso di Taylor Mega. E tra un argomento e l'altro, verrà sancito il nome del nuovo concorrente eliminato oltre che di coloro che potranno accedere alla finalissima, aggiungendosi al già qualificato Gennaro Lillio.

Grande Fratello 16: una difficile scelta per i concorrenti

Il conto alla rovescia per l'ultima puntata del Grande Fratello 16 è ufficialmente iniziato.

Anticipazioni Grande Fratello 16, semifinale: il nuovo eliminato tra Erica, Enrico e Kikò

Oggi, lunedì 3 giugno, andrà in onda la semifinale del Reality Show, che chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo lunedì con la proclamazione del vincitore. Questa sera i concorrenti saranno messi alla prova attraverso scelte difficili, che dovranno affrontare per portare a termine l’obiettivo di rimanere nel programma. Non è esclusa una doppia eliminazione, nonché la proclamazione di nuovi finalisti che si uniranno a Gennaro, già qualificato per la finalissima della prossima settimana.

Tra coloro che concorreranno per le sfide decisive mancherà sicuramente uno dei tre ragazzi attualmente in nomination: Erica Piamonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli apprenderanno oggi l'esito del televoto, che sancirà per uno di loro l'eliminazione ad un passo dall'epilogo della sedicesima edizione.

Semifinale Grande Fratello 16: la gelosia di Francesca De Andrè

Tra una discussione e l'altra, la semifinale del Grande Fratello 16 si concentrerà ancora su Francesca De Andrè e sulla settimana vissuta dopo l'incontro con Giorgio Tambellini.

La nipote di Faber ha inoltre evidenziato della gelosia nei confronti di Taylor Mega, avvinatasi a Gennaro Lillio. Momenti di crisi sono stati vissuti da Michael Terlizzi e da Gianmarco Onestini, che nei giorni scorsi ha confessato di sentire molto la lontananza della propria famiglia, esprimendo il desiderio di poter incontrare qualcuno di loro. Proprio qualche ora fa Luca, fratello di Gianmarco, ha urlato con il megafono all'esterno della Casa nella speranza di essere sentito dagli inquilini.

Queste le sue parole: "Sono fiero di te, vai avanti così". Le grida hanno avuto il risultato sperato e sono giunte al destinatario che non ha nascosto la propria gioia attraverso un pianto liberatorio.