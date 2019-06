La lunga pausa estiva che separa i telespettatori dall'inizio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy è appena iniziata, ma se sceneggiatori e produttori sono alle prese con un periodo meritatissimo riposo, alcuni membri del cast sono, ancora, impegnati con le consuete interviste post-finale. E' questo il caso di Kim Raver, l'attrice che nel telefilm interpreta la dottoressa Teddy Altman. Ospite del talk show People Now, la Raver ha infatti ripercorso la storyline che ha coinvolto il suo personaggio anticipando che, nel corso della sedicesima stagione, Teddy ed Owen vivranno finalmente una straordinaria storia d'amore.

Teddy ed Owen si apprestano a vivere un periodo molto sereno

Il finale della quindicesima stagione di Grey's Anatomy ha segnato la conclusione di uno dei triangoli più contestati della storia del Medical-Drama, quello formato da Amelia, Owen e Teddy. Un intreccio che, da metà stagione, ha coinvolto anche Tom Koracick. Il neurochirurgo ha infatti intrapreso una dolcissima storia d'amore con Teddy, ma nonostante la genuinità dei suoi sentimenti la Altman ha comunque scelto di rimanere fedele all'amore che ha sempre provato per il suo, ormai ex, migliore amico Owen.

Ma cosa pensa l'interprete di Teddy, Kim Raver, del futuro amoroso del suo personaggio? Ecco le parole dell'attrice:

"Ho adorato la scena ambientata in Germania quando Teddy ha, finalmente, trovato il coraggio di mandare via Owen. Quel momento è stato un punto di svolta per lei perchè è sempre stata disponibile con tutti. Da allora Owen ha lavorato duramente su se stesso e penso che, attualmente, la coppia abbia tutte le carte in regola per iniziare una relazione fantastica."

Dopo aver espresso il suo entusiasmo per la nuova coppia, la Raver ha dedicato un pensiero anche a Tom Koracik anticipando che, molto probabilmente, l'ex fidanzato di Teddy sarà sorpreso e triste quando scoprirà che Owen ha confessato i suoi sentimenti alla Altman: "Il povero Tom stava costruendo la culla per la bambina di Teddy ed era completamente all'oscuro di tutto. Sono rimasta stupita nel vedere quella scena.

Ma presto scopriremo cosa succederà."

Kim Raver dedica un pensiero alla creatrice di Grey's Anatomy

Infine, Kim Raver non ha perso occasione per dedicare un pensiero alla creatrice di Grey's Anatomy: Shonda Rhimes. L'attrice ha, infatti, espresso tutta la sua stima nei confronti della sceneggiatrice svelando quello che - a suo dire - rappresenta il segreto del successo dei suoi telefilm:

"Sono molto ispirata dalla sua capacità di portare in scena personaggi imperfetti che, molto probabilmente, in altri show non funzionerebbero affatto.

Shonda è in grado di raccontare le storie da una prospettiva completamente diversa rispetto agli altri. Penso sia proprio questo che l'ha resa così famosa."