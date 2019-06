L'approdo della fiction inedita dal titolo "The Resident" rappresenta una novità e avrà l'arduo compito di sorprendere il pubblico dopo il successo ottenuto da "The good doctor". Dopo i primi episodi, il resto delle puntate verrà trasmesso ancora su Rai uno con l'intento di raccontare le vicende di Conrad e dell'intero personale sanitario del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta. Le anticipazioni del secondo appuntamento di The Resident di martedì 2 luglio fanno notare che, nel quarto episodio intitolato "Crisi d'identità", Conrad dovrà risolvere una situazione ingarbugliata.

Pubblicità

Pubblicità

La causa sarà dovuta agli errori commessi dall'infermiera. Il medico informerà la famiglia sbagliata della morte del loro figlio provocando una serie di equivoci. L'uomo vorrà impegnarsi in prima persona per risolvere la questione nel migliore dei modi. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Nic (Emily VanCamp) che si troverà alle prese con le difficoltà di reperire le cartelle cliniche dei pazienti in cura dalla dottoressa Hunter. Devon, dal canto suo riuscirà a instaurare un rapporto di amicizia con un paziente anziano al quale darà le dovute attenzioni.

Pubblicità

Conrad geloso della decisione di Nic di dare un incarico importante a Jude

Mina (Shaunette Renèe Wilson) subirà delle conseguenze per il comportamento dimostrato all'interno dell'unità di chirurgia. La donna verrà messa in panchina dopo aver commesso degli errori. Gli spoiler del quinto episodio della seconda puntata di The Resident, intitolato "Errore fatale" svelano che all'interno del Chastain Park Memorial Hospital lo staff medico sarà chiamato a eseguitre tre operazioni chirurgiche contemporanee.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Si creeranno dei contrasti tra i medici dopo la richiesta fatta da Nic alla persona di Jude (Warren Christie). Quest'ultimo sarà incaricato di prendere parte a una delle operazioni e tale novità provocherà la gelosia di Conrad.

Devon alle prese con un paziente affetto da un problema difficile

La dottoressa si renderà protagonista di un diverbio con Nic e comincerà a screditare il medico, mentre Devon sarà chiamato ad affrontare delle problematiche.

Il giovane medico si troverà alle prese con un paziente affetto da un problema che provoca imbarazzo. Nel frattempo all'ospedale giungerà un benefattore pronto per dare un contributo economico atto ad aiutare il programma oncologico della dottoressa Lane. Le anticipazioni del sesto episodio della seconda puntata intitolato "Costi quel che costi" sottolineano che Nic vorrà parlare con Devon. Quest'ultimo verrà informato dei sospetti sulla Lane. Renata (Moran Atias) vorrà portare un chirurgo affermato all'interno dell'ospedale ma verrà ostacolata dal rifiuto del dottor Bell.