Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, non smette di stupire con momenti emozionanti e continui colpi di scena. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 27 giugno 2019, segnalano che Fatos pagherà a caro prezzo la menzogna che ha detto ad Engin sin da quando si sono conosciuti la prima volta. Quest'ultimo dopo aver ascoltato per casualità una conversazione della giovane stilista, verrà a conoscenza di essere stato ingannato.

Pubblicità

Pubblicità

Ferit Alsan quando apprenderà qual è la vera natura della coinquilina di Nazli grazie al suo amico, non riuscirà più a fidarsi della sua cuoca. Il ricco imprenditore avrà il timore che la Piran sia come la sorella Asuman e la sua migliore amica.

Riassunto puntata di martedì 25 giugno

Nella puntata che i telespettatori italiani hanno visto oggi pomeriggio, martedì 25 giugno 2019, Ferit oltre a continuare a lottare per ottenere la custodia del nipote Bulut, è stato sempre più intenzionato a scoprire chi ha consegnato agli Onder la copia del documento di Demir.

Pubblicità

Nazli turbata per non aver avuto il coraggio per confessare all’Aslan il tradimento di sua sorella, ha perso i sensi non appena ha appreso che il suo datore di lavoro presto riuscirà a scoprire la verità sull'intricata faccenda grazie alla tecnologia. Asuman essendo a conoscenza di poter essere smascherata da Ferit, si è recata nell'abitazione di Demet senza avvisarla del suo arrivo. Fortunatamente quest'ultima consapevole che la polizia potrà risalire al cellulare che ha scattato la foto che le ha consentito di portare il giudice dalla sua parte, ha dato alla sorella di Nazli un nuovo telefono.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Spoiler di giovedì 27 giugno: Engin affronta Fatos, Ferit sospetta di Nazli

Nella quattordicesima puntata in onda su Canale 5 giovedì 27 giugno 2019, Engin dopo aver visto Fatos nei pressi di una galleria, crederà che la giovane abbia la sua casa di moda nei paraggi. A quel punto proprio quando l’amico di Ferit penserà di fare una sorpresa alla coinquilina di Nazli, apprenderà ascoltando una conversazione della stessa che ha appena fatto un colloquio di lavoro.

Engin affronterà subito Fatos, dicendole apertamente di essere rimasto deluso da lei, senza darle la possibilità di spiegarsi. Successivamente Engin si recherà alla villa dell’Aslan e lo metterà al corrente della scoperta appena fatta, mostrandosi molto deluso perché questa volta credeva di aver trovato la donna giusta per lui. Ferit consiglierà al suo amico di voltare pagina, accusando la coinquilina della sua cuoca di essere soltanto un’arrampicatrice sociale alla ricerca di un uomo ricco da sposare.

Pubblicità

Nel bel mezzo dello sfogo, Engin non farà altro che alimentare i sospetti dell’Aslan, visto che inizierà a dubitare di Nazli, temendo che sia fatta della stessa pasta della sua amica. Engin prenderà le difese dell'aspirante chef, facendo presente a Ferit che la Piran ha dimostrato di essere una donna diversa, soprattutto per l’affetto che continua a dare al piccolo Bulut. Purtroppo Ferit a causa dei suoi sospetti, si rifiuterà di invitare Nazli alla festa di compleanno del nipote, senza sapere che Deniz le ha già chiesto di non mancare al party.