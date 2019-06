Continuano ad arrivare variazioni di palinsesto per la telenovela Il Segreto, che non sembra trovare pace nella sua programmazione nelle reti Mediaset. Fin dalla sua prima apparizione, la serie iberica ha rappresentato una serie di jolly tra i vari canali, venendo spostata di orario e di giornata anche in prima serata. Tale abitudine è stata confermata anche nelle ultime settimane quando Il Segreto, anche per l'inizio della stagione estiva, ha visto la cancellazione di ben due puntate pomeridiane, alle quali ora si aggiunge anche quella serale.

Stando a quanto riporta la guida tv di Mediaset, infatti, le vicende di Puente Viejo non ci saranno sabato 15 giugno mentre al loro posto troverà spazio Una vita, che negli ultimi mesi continua ad ottenere ascolti ben più soddisfacenti dell'altro prodotto targato Aurora Guerra.

Cancellati gli episodi del sabato e della domenica

I telespettatori de Il Segreto faranno bene a tenere sotto controllo la programmazione dei prossimi giorni che continuerà a variare con frequenza.

Il Segreto non va in onda sabato 15 giugno

A partire da questa settimana, le vicende di Puente Viejo cominciano in anticipo, approfittando della fine del Grande Fratello 16 e delle vacanze estive di Uomini e donne (sostituito, solo in parte, dalla nuova soap turca "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore"). L'inizio è previsto per le ore 15:35 circa, orario che verrà anticipato di circa cinque minuti la prossima settimana quando anche Pomeriggio Cinque andrà in pausa. Ma le principali novità riguarderanno anche il sabato e la domenica: oltre alla sospensione degli appuntamenti pomeridiani, il 15 giugno Il Segreto saluterà il serale su Rete 4. La telenovela spagnola, infatti, non andrà in onda e verrà sostituita da un lungo doppio episodio di Una Vita.

Nessuno spostamento de Il Segreto al pre-serale

A beneficiare dalla cancellazione della puntata serale de Il Segreto sarà la "cugina" Una Vita che il 15 giugno andrà in onda per circa due ore ovvero dalle ore 21:30 circa alle ore 23:40 su Rete 4. Tale decisione non è stata ancora confermata per le settimane successive quindi l'invito è di tenere sotto controllo le nuove e probabili modifiche nel palinsesto Mediaset di fine giugno. Per quanto riguarda, infine, lo spostamento al pre-serale su Canale 5, da sempre un'abitudine del periodo estivo, al momento esso non è stato confermato.

Prima del Tg5, infatti, continuerà ad andare in onda il format "Caduta Libera" che dovrebbe essere riconfermato anche nei prossimi mesi caldi in contrapposizione a "Reazione a Catena" su Rai 1. Il Segreto dovrebbe quindi continuare ad occupare l'orario compreso dalle ore 15:30 circa alle ore 16:30 circa per tutto il periodo estivo.