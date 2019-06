La lunga trama relativa agli intrighi della terribile Antolina potrebbe giungere al termine nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. La dark lady, infatti, commetterà un errore fatale, confessando ad Elsa i crimini da lei commessi in passato. La svolta in tal senso arriverà grazie ad un piano ben orchestrato da Isaac e dalla Laguna che non crederanno al cambiamento dell'ex ancella. Quest'ultima farà a ritorno a Puente Viejo dopo un periodo di assenza, annunciando di essere una persona nuova e chiedendo scusa a tutti coloro che ha fatto soffrire.

A conferma di questa novità, salverà la vita alla rivale durante un attacco di cuore, facendole somministrare i medicinali necessari per evitare il peggio. Eppure, si tratterà solo di una strategia per rientrare nella vita di Elsa ed eliminarla una volta per tutte; ma questa volta la Laguna sarà più furba di lei. Fingendosi moribonda, riuscirà infatti ad ottenere la confessione tanto agognata.

Il Segreto anticipazioni: Antolina crede che Elsa stia morendo

Succose anticipazioni giungono dalle puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali finalmente Antolina dovrà fare i conti con la verità sui crimini da lei commessi.

Elsa ed Isaac, infatti, elaboreranno un piano che spingerà l'ex ancella a confessare quanto da lei organizzato in passato. Credendo che la rivale sia in punto di morte per una nuova crisi cardiaca, la dark lady le rivelerà di avere ucciso suo padre e, prima ancora, di avere dato vita all'attentato in chiesa nel giorno del matrimonio. Ma Elsa non sarà la sola ad ascoltare tale confessione perché, nascosti dietro la porta, ci saranno anche Isaac e soprattutto il sergente Cifuentes che otterrà le prove di cui aveva bisogno.

Solo alla fine della sua lunga ammissione, Antolina si renderà conto di essere stata imbrogliata: Elsa sarà in perfetta forma e lei rischierà l'immediato arresto.

Trame Il Segreto: la ricerca della vendetta

Secondo quanto rivelano le anticipazioni de Il Segreto in arrivo dalla Spagna, Antolina riuscirà a compiere una nuova fuga disperata, evitando che la giustizia faccia il suo corso. Questa volta non si allontanerà da Puente Viejo ma vi resterà per portare a termine il suo diabolico piano di vendetta.

Non vista, osserverà così tutti i movimenti di Elsa e Isaac, preparandosi al momento più opportuno per uccidere la sua peggiore rivale. La resa dei conti appare a questo punto davvero imminente anche se la Laguna sembrerà non essere preoccupata del pericolo da lei corso. Sarà Isaac a riportarla alla ragione, chiedendole di trasferirsi momentaneamente alla locanda di Matias e Marcela per evitare nuove ripercussioni. Ma anche questa novità verrà monitorata dalla terribile Antolina.