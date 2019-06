Saranno ancora tempi bui quelli che attenderanno Andrea Filomena nella seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 lunedì 1° luglio. Fin dall'esordio nel docu-reality, infatti, il giovane ha dovuto fare i conti con la cotta presa dalla fidanzata per il tentatore Alessandro. Jessica Battistello ha raccontato a quest'ultimo dei particolari fin troppo intimi della sua relazione sentimentale, lasciando il compagno sconvolto e quasi in lacrime.

Pubblicità

Pubblicità

La sua richiesta di chiarimento al falò di confronto, però, non ha dato l'esito sperato, perché Jessica ha deciso di non presentarsi, volendo sfruttare fino in fondo la sua avventura televisiva per fare chiarezza nei suoi pensieri.

La coppia tornerà ad essere grande protagonista anche nella prossima puntata, come evidenziato dalle prime anticipazioni diffuse dai canali social ufficiali del programma. In quest'occasione, ad Andrea verrà mostrato un terzo video che Filippo Bisciglia inizialmente non aveva chiamato in causa.

Pubblicità

Temptation Island anticipazioni: Bisciglia ha un terzo video per Andrea

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Andrea aveva vissuto fin troppe emozioni a causa del comportamento di Jessica. Per questa ragione, Filippo Bisciglia non gli aveva mostrato un terzo filmato che era già a sua disposizione e che sarebbe stato per lui ancor più difficile da digerire. Sarà proprio questo il punto di partenza del prossimo appuntamento su Canale 5, come riportano le anticipazioni ufficiali diffuse dai profili social della trasmissione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

In queste immagini, il conduttore spiega al parrucchiere 30enne: "Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei edizioni di Temptation Island. Io al falò avevo un terzo video, ma siccome ti abbiamo visto molto provato e scosso, abbiamo deciso di non fartelo vedere". Bisciglia ha poi aggiunto: "Io penso che sia giusto che tu lo veda". Di fronte a queste dichiarazioni, Andrea ha replicato: "Brutto?", e il presentatore: "Lo vedrai".

Prossima puntata Temptation Island: il falò di Nunzia e Arcangelo

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island riportano anche che ci sarà il falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo su richiesta della fidanzata che non ha affatto gradito il comportamento libertino del compagno.

E, stando a rumors non confermati, l'epilogo tra loro potrebbe non essere dei più positivi.

Uno spoiler che si è lasciata sfuggire Raffaella Mennoia, invece, sembrerebbe confermare che una delle coppie più chiacchierate del momento giungerà fino alla fine delle riprese. Si tratta di Ilaria e Massimo che sono stati menzionati dalla produzione in un breve video pubblicato dalla storica collaboratrice di Maria De Filippi, riguardante le ultime fasi delle registrazioni nel villaggio in Sardegna.

Pubblicità

Se quest'ipotesi venisse confermata, vorrebbe dire che Federica Lepanto non sarebbe riuscita a separare la coppia, come ipotizzato dai telespettatori in un primo momento.