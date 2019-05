I telespettatori di Beautiful, Una vita e Il Segreto faranno bene a tenere sotto controllo la programmazione della prima settimana di giugno che sarà caratterizzata da diverse variazioni. Alcune di esse risulteranno gradite, altre invece saranno destinate a causare qualche malumore tra il fedele pubblico. Già lo scorso martedì, il serale delle due serie spagnole tradizionalmente in onda su Rete 4, era stato cancellato, causando diverse polemiche nei social network.

Ebbene, tale provvedimento sarà la conseguenza di un'altra decisione da parte del Biscione: spostare, quantomeno momentaneamente, l'appuntamento della prima serata al sabato, sempre sulla stessa rete. Le variazioni riguarderanno anche la puntata domenicale, diventata un'abitudine degli ultimi mesi per coprire lo spazio lasciato vuoto (in parte) da Domenica Live. Non solo: ci saranno dei cambiamenti nell'orario di Una Vita, grazie alla pausa estiva di Uomini e donne.

Novità nella programmazione de Il Segreto

Una Vita e Il Segreto in onda il sabato sera

La puntata serale di Una Vita e Il Segreto, cancellata martedì scorso su Rete 4, verrà recuperata sabato 1° giugno sempre nella stessa rete. Le vicende di Puente Viejo cominceranno alle ore 21:30 e proseguiranno fino alle ore 22:25 quando verranno sostituite da Una Vita. Al momento non è stata resa nota la programmazione del sabato successivo, motivo per cui è ancora prematuro capire se lo spostamento al giorno pre-festivo sarà momentaneo o definitivo.

Segnaliamo, tuttavia, che anche il serale di martedì 4 giugno non ci sarà. Le buone notizie riguardanti il 1° giugno riguarderanno anche il palinsesto pomeridiano: dopo la sospensione della scorsa settimana, necessaria per concedere maggiore spazio a Verissimo, domani Una Vita tornerà e la stessa sorte sarà riservata a Beautiful e Il Segreto.

Programmazione domenica 2 giugno: tutte le soap sospese

L'arrivo dell'estate porterà quasi sicuramente alla sospensione delle prossime puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda di domenica.

Attualmente, la guida tv di Mediaset segnala solo che le tre soap non andranno in onda il 2 giugno, lasciando spazio alla fiction "L'Onore e il Rispetto - Ultimo Capitolo". Non ci sono notizie certe in merito alla domenica successiva anche se i rumors inducono a pensare che tale cancellazione verrà confermata anche in futuro. Invitando i telespettatori a tenere sotto controllo le ulteriori novità sulla programmazione festiva, va segnalato che a partire dal 3 giugno Una Vita durerà di più.

Grazie alla pausa di Uomini e donne, che oggi scriverà l'ultimo capitolo della stagione con la scelta di Giulia Cavaglià, le vicende di Acacias 38 prenderanno anche il suo posto e andranno in onda dalle ore 14:10 alle ore 16:15 circa.