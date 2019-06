Dopo mesi di intrighi e crudeltà, la fine di Antolina potrebbe essere arrivata nelle puntata spagnole de Il Segreto. Le anticipazioni relative a inizio luglio, infatti, chiariscono gli ulteriori sviluppi della fuga della dark lady dopo la confessione delle sue malefatte. Credendo che Elsa sia oramai giunta in punto di morte, l'ex ancella le urlerà contro tutto il suo odio ma non potrà sospettare che questa volta la sua rivale sarà più furba di lei.

Si tratterà di un piano ben orchestrato da lei e da Isaac, ma che non si concluderà come da loro sperato. Antolina tenterà una fuga disperata che terminerà nel peggiore dei modi, ovvero con la caduta da un dirupo.

Il Segreto anticipazioni: Antolina ancora alla ricerca di vendetta

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle trame della Spagna confermano che il piano di Isaac ed Elsa andrà inizialmente a buon fine. Antolina rivelerà, infatti, le sue peggiori malefatte citando tra le altre anche la morte di don Amancio e l'attentato in chiesa in collaborazione di Jesus.

Sua sarà perfino la colpa del grave stato di salute di Elsa che ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per guarire la malattia al cuore. Ma proprio quando l'arresto di Antolina sarà inevitabile, lei riuscirà a fuggire e a sparire nel nulla. Isaac sarà molto preoccupato per le possibili conseguenze di questa fuga e non si sbaglierà, dato che la terribile donna riuscirà a nascondersi e a tenere sotto controllo i movimenti della sua rivale.

Il suo obiettivo a questo punto sarà uno solo: uccidere Elsa! Per evitare che accada qualcosa di terribile, Isaac chiederà quindi all'amata di accettare l'ospitalità di Matias e Marcela che potranno proteggerla nel migliore dei modi alla locanda.

Trame Spagna de Il Segreto: una rovinosa caduta dal burrone

Dopo una serie di eventi concitati, le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che arriverà il momento della resa dei conti. Antolina tornerà alla ribalta con Isaac e tenterà di ucciderlo ma alla fine sarà lei ad avere la peggio, dato che cadrà rovinosamente da un dirupo.

Ma sarà questa la fine della dark lady? Il passato della telenovela spagnola, oltre che della "cugina" Una Vita, ci insegna che è meglio non dare nessuna morte per scontata, almeno fino a quando il corpo non viene ritrovato. Quindi anche per Antolina, sarà meglio non sottovalutare un clamoroso ritorno in futuro. Nel frattempo, sarà Isaac a dover fare i conti con il probabile decesso della moglie dato che verrà accusato di esserne il principale responsabile.

Anche da morta, quindi, l'ex ancella potrebbe continuare a fare del male a lui e ad Elsa, la cui felicità appare ancora un miraggio.