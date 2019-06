Il rapporto tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià continua ad essere oggetto di interesse per il Gossip di Uomini e donne, ad un mese dalla scelta avvenuta in diretta su Canale 5. Qualche giorno fa l'ex corteggiatore è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, lasciando a casa la fidanzata che invece si è dedicata alla famiglia e alle amiche. Considerando che Ibiza non porta bene ai protagonisti del dating show di Maria De Filippi, la preoccupazione dei fan della coppia è stata inevitabile, ripensando a quanto accaduto di recente ad Angela Nasti e lo scorso anno a Sara Affi Fella.

Per mettere a tacere le voci di crisi, è intervenuto lo stesso Manuel che ha anche postato una foto (non recentissima) con la fidanzata. Ma una nuova indiscrezione, riportata alla luce dalla influencer Deianira Marzano, ha riportato in auge l'argomento, lasciando aperto il sospetto che Manuel abbia baciato una ragazza in un locale.

Deianira Marzano rilancia le segnalazioni su Manuel

Le vacanze ad Ibiza di Manuel Galiano proseguono mentre Giulia Cavaglià si trova in Italia, mantenendo costanti i rapporti con i suoi followers.

La coppia ha sempre negato le voci di crisi, tranquillizzando i propri sostenitori in merito alla continuazione della frequentazione. Ad ulteriore conferma, Manuel ha anche pubblicato uno scatto in cui appare mano nella mano con l'ex tronista, aggiungendo allo scatto un romantico commento. Ma, nonostante le rassicurazioni, i fan della coppia non sembrano ancora convinti che tutto stia procedendo per il meglio. La conferma è arrivata dalla sempre pungente Deianira Marzano che ha riportato delle segnalazioni che le sono giunte su Instagram.

Alcuni utenti hanno visto un video pubblicato da un amico di Manuel dove si vede la sagoma di un ragazzo mentre è intento a baciare una misteriosa ragazza. Sebbene non si vedano in maniera chiara i lineamenti della persona in questione, essi appaiono del tutto somiglianti a quelli dell'ex corteggiatore di Uomini e donne.

Ancora nessuna smentita da Manuel e Giulia

Qualche giorno fa Manuel Galiano aveva smentito il gossip di Uomini e donne, secondo cui lui e Giulia Cavaglià avrebbero vissuto un periodo di crisi.

Ma ora, il video che mostra una persona molto somigliante a lui mentre bacia una ragazza ha cominciato a rimbalzare su Instagram grazie alla Marzano, dividendo i fan del programma di Canale 5. Al momento, però, non è arrivata una nuova replica da parte del diretto interessato né tanto meno dalla sua fidanzata Giulia. Tutto tace, ma il video in questione è stato prontamente cancellato da parte dell'amico di Manuel che lo aveva pubblicato in un primo momento.

E tale comportamento non fa ben sperare in un esito positivo di questa vicenda, in attesa che Manuel e Giulia si esprimano in prima persona a tal proposito.