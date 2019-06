Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Le trame riportate qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italiana dal 30 giugno al 6 luglio. Questa settimana, al Furstenhof, Denise e Joshua si avvicineranno, inoltre si assisterà a un ritorno di fiamma fra Xenia e Christoph.

Il dipinto

Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Alfons sorprenderà Xenia e Christoph a baciarsi in ascensore e ne rimarrà sorpreso.

Denise troverà un dipinto molto misterioso, che finirà per cambiarle la vita. Natascha comunicherà a Michael di non voler adottare la bambina ritrovata nel bosco. Denise incontrerà Joshua in birreria e ballerà un lento con lui. Dopo una discussione con André, Natascha metterà in discussione la sua decisione di non voler adottare la bambina portata a casa da Michael. Boris accuserà Christoph di aver provato ad uccidere Xenia. Alfons inizierà a temere per il suo matrimonio quando ascolterà un commento di André su sua moglie e Werner.

Denise inizierà il restauro dell'antico dipinto e noterà che il soggetto del quadro somiglia moltissimo a Joshua. Annabelle si renderà conto che Jessica inizia a nutrire dei dubbi sul loro piano e cercherà di convincerla a non rivelare la verità a tutti. Xenia origlierà una discussione in cui Christoph parlerà bene di lei a Denise e ne rimarrà stupita. Alfons deciderà di affrontare Werner per chiedergli spiegazioni sul comportamento nei confronti di sua moglie.

La proposta di Christoph

Dopo aver trascorso una notte di passione insieme, Xenia chiederà a Christoph di confessarle di aver tentato di uccidere Tobias. In assenza di Annabelle, Denise e Joshua decideranno di lavorare insieme, avvicinandosi notevolmente. Dopo una lunga discussione, Tobias e Boris faranno pace e trascorreranno insieme una piacevole serata. Werner confiderà ad André di soffrire per amore e il fratello gli consiglierà di distrarsi.

Christoph confiderà a Xenia di aver tentato di uccidere Tobias. Jessica confesserà a Paul di aver perso la loro bambina mentre si trovava con Annabelle e il giovane ne rimarrà sconvolto. Mentre sta restaurando l'antico dipinto, Denise scoprirà qualcosa di veramente inaspettato e chiederà a Joshua di aiutarla a risolvere il mistero che ha scoperto. Christoph chiederà a Xenia di sposarlo e la donna accetterà con piacere. Nel frattempo, il matrimonio fra Eva e Robert verrà messo nuovamente a dura prova.

Denise e Joshua decideranno di cercare insieme la seconda parte del dipinto per riportare l'opera al suo stato originario. Annabelle sfrutterà un momento di debolezza di Tobias per allontanarlo da Boris.