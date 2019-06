È passato poco meno di un mese da quando il dating show di Mediaset Uomini e Donne ha spento le telecamere in vista della pausa per la stagione estiva. Giulia Cavaglià ha preso parte al programma e, alla fine del suo percorso, ha deciso di scegliere Manuel Galiano come sua anima gemella. Qualche giorno fa il corteggiatore di Giulia ha deciso di partire assieme ad alcuni suoi amici per passare una vacanza a Ibiza, in Spagna. Lei, invece, è rimasta in Italia accanto alla sua famiglia e alle sue amiche.

La bella isola spagnola non ha mai portato troppa fortuna ai protagonisti del dating show di Mediaset, basti pensare a quanto accaduto di recente ad Angela Nasti e, l'anno precedente, a Sara Affi Fella. Manuel, in ogni caso, ha cercato di rassicurare i fan pubblicando una foto sui social network assieme alla fidanzata. Ciò nonostante l'influencer Deianira Marzano ha messo in piedi una tesi che dimostrerebbe come Manuel Galiano abbia tradito Giulia Cavaglià, baciando un'altra ragazza.

Uomini e Donne: Deianira Marzano accusa Manuel di aver tradito Giulia

Il corteggiatore Manuel Galiano attualmente sta passando un periodo di vacanze assieme ai suoi amici ad Ibiza, mentre Giulia è rimasta in Italia.

La coppia ha sempre smentito le varie dicerie relative ad una presunta crisi, rassicurando più volte i loro fan. Addirittura Manuel, durante la sua vacanza ad Ibiza, ha postato una vecchia foto assieme alla Cavaglià, per ricordare ai fan che, nel suo cuore, c'è soltanto lei.

Ciò nonostante, l'influencer Deianira Marzano ha pubblicato una tesi che potrebbe mettere per davvero in crisi la coppia.

Alcuni utenti di Instagram hanno visualizzato un video pubblicato da un amico di Manuel dove un ragazzo, dall'identità poco chiara, sta baciando un'altra ragazza. Tale individuo sembra assomigliare parecchio a Manuel Galiano.

U&D: nessuna smentita da parte di Manuel o Giulia

Qualche giorno fa l'ex corteggiatore Manuel Galiano aveva smentito le accuse da parte dei fan secondo cui la relazione con Giulia Cavaglià starebbe attraversando un periodo di crisi.

Adesso, però, il video presente su Instagram riguardante una persona molto somigliante a Manuel che avrebbe baciato un'altra ragazza, sta facendo il giro del web su iniziativa di Deianira Marzano: i fan, di conseguenza, continuano a chiedersi se Manuel abbia tradito davvero Giulia oppure no. In ogni caso, per ora, non è ancora arrivata alcuna smentita in merito a tali indiscrezioni, né da parte di Manuel né da Giulia. Il video in questione è stato eliminato dall'account dell'amico di Manuel e tale comportamento lascia ben sperare, almeno per ora.

Non ci resta che attendere le dichiarazioni di Manuel e Giulia per poter fare chiarezza una volta per tutte su questa vicenda.