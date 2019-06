La telenovela Il Segreto oggi 29 giugno non va in onda: Mediaset ha confermato la sospensione della puntata serale del sabato su Rete 4, concedendo spazio solamente a Una Vita. Per seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo, i telespettatori dovranno attendere quindi fino a lunedì 1° luglio, come sempre a partire dalle ore 15:35 circa. Le trame settimanali riguarderanno le sorti di Julieta, che sparirà poco prima delle nozze con Saul. Quest'ultimo si dirà certo che non si sia trattato di un allontanamento volontario e avrà dei sospetti sul coinvolgimento di Prudencio.

Elsa continuerà ad essere impegnata nell'ospedale da campo per aiutare gli ammalati di varicella e il suo rapporto con Alvaro, inizialmente complicato, si farà meno teso. Nel frattempo Isaac, dopo una romantica cena organizzata da Antolina, cederà alla passione ma il giorno successivo si renderà conto di avere compiuto un errore.

Il Segreto anticipazioni: Saul ritrova Elsa

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto dal 1° al 5 luglio, Saul rifiuterà di pensare che Julieta si sia allontanata di sua iniziativa da Puente Viejo e farà delle domande a Prudencio per capire il suo possibile coinvolgimento nella vicenda.

Quest'ultimo negherà, ma il fratello deciderà comunque di seguirlo non credendo alle sue parole. Sarà Severo ad intervenire per convincere Saul a non compiere delle mosse insensate: Prudencio, a suo dire, non potrà essere colpevole. Nessuna giustificazione servirà comunque per convincere Saul a non cercare l'amata, la quale si troverà rinchiusa in un capanno. Si scoprirà che i responsabili del suo sequestro saranno Prudencio e Mauricio. Seguendo il fratello, Saul arriverà nel luogo della detenzione. Ma proprio quanto la Uriarte sarà liberata, si sentiranno dei colpi d'arma da fuoco.

Trame e anticipazioni Il Segreto

Nelle puntate de Il Segreto della prossima settimana, Elsa continuerà a lavorare nell'ospedale del campo vicino al dottor Zabaleta e ad Alvaro Fernandez. Quest'ultimo comincerà a mostrare dell'interesse su di lei nonostante in un primo momento l'abbia accusata di essere un'assassina. Antolina tenterà una nuova mossa con Isaac, preparando una cena romantica, in seguito alla quale la coppia trascorrerà una notte di passione.

Ma ciò non basterà per cancellare l'amore del falegname per Elsa. Fernando sarà preoccupato che Gonzalo possa rivelare le ragioni della sua precedente partenza a Puente Viejo. Il figlio di Pepa, dopo avere riabbracciato i propri figli, lo tranquillizzerà dicendo di non voler restare a lungo in paese. Diversamente potrebbero andare le cose per il Mesia al quale Raimundo chiederà di restare per occuparsi dei conti della villa. Fernando non risponderà alla sua richiesta, informandolo che accetterà solo se la proposta arriverà direttamente da Maria.