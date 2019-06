La prima puntata di Temptation Island non ha deluso le aspettative, confermando gli ottimi ascolti della scorsa edizione e facendo parlare molto di sé nei social network. Alcune coppie si sono messe maggiormente in mostra fin dalle prime battute e tra di esse vanno segnalate Jessica e Andrea, e Katia e Vittorio. Entrambe le fidanzate hanno faticato a nascondere un certo interessamento per i bellissimi ragazzi single con i quali hanno trascorso il loro tempo nel resort di Santa Margherita di Pula, causando l'inevitabile ira dei propri fidanzati.

Se Andrea ha chiesto subito il falò di confronto, al quale però non si è presentata Jessica, Vittorio per il momento non ha preso una decisione altrettanto drastica. Ma come si evolverà il rapporto tra lui e Katia? Stando ad alcune indiscrezioni che circolano nei social network, la relazione tra questi ultimi non avrà un epilogo positivo, a differenza di quanto accadrà per Jessica e il suo fidanzato.

Gossip Temptation Island: Vittorio e Katia al capolinea

La curiosità dei telespettatori di Temptation Island è molto alta dopo la prima puntata trasmessa lunedì 24 giugno.

E una delle coppie più attese è quella formata da Vittorio e Katia. Fin dalle prime ore, lei ha dimostrato di non essere molto preoccupata della reazione del suo fidanzato, lasciandosi andare ad un rapporto molto stretto con il single Giovanni. Con quest'ultimo ci sono state confessioni e anche una breve gita fuori dal villaggio, poco gradita a Vittorio. Del resto, fin dal primo video di presentazione, il fidanzato aveva espresso delle perplessità sul comportamento di Katia.

Così aveva rivelato: "Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare quanto effettivamente mi ama Katia. Quello che provo io è un po' di più rispetto a quello che prova lei per me". Parole che sembrerebbero confermate anche dal Gossip portato alla ribalta dalla influencer Deianira Marzano "la Terribile" e poi rimbalzato nei social network.

Deianira Marzano contattata da un conoscente di Vittorio e Katia

A confermare la rottura avvenuta a Temptation Island tra Vittorio e Katia sarebbe un conoscente della coppia.

Quest'ultimo avrebbe contattato Deianira Marzano, la quale a sua volta ha diffuso la notizia attraverso i propri canali social. Una voce analoga riguarda anche Jessica e Andrea che, nonostante la richiesta di falò di confronto, sarebbero però riusciti a superare la prova del docu-reality, restando insieme alla fine delle riprese. Si tratta comunque di indiscrezioni assolutamente non confermate da fonti ufficiali, motivo per cui sarà necessario attendere le prossime puntate per saperne di più.

La svolta per loro o per altri compagni di avventura potrebbe già arrivare nel secondo appuntamento in onda su Canale 5 lunedì 1 luglio.