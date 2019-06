Il feeling speciale con Gianmarco Onestini e la complicità con Taylor Mega. Erica Piamonte continua ad accendere i dibattiti social e, dopo il balletto e il presunto bacio con il bolognese, si è resa protagonista di una performance particolare con l’avvenente influencer marketing. La commessa fiorentina ha accettato l’invito dell’amica a cimentarsi in un’avventura estrema: un salto 'nel vuoto' con il paracadute dopo aver ammirato dall’alto l’incantevole Firenze.

Un’esperienza che l’ex naufraga ha voluto vivere con la trentenne e condividere, nelle varie fasi, con i fan attraverso una serie di Instagram Stories. “Buttarmi dall’aereo con il paracadute era dei desideri che volevo realizzare ed è stato bellissimo. È qualcosa di unico che vi invito a fare. Questa è la prova che faccio soltanto cose mega” - ha affermato la friulana.

Diversa la reazione della Piamonte: “Mai più ragazzi” - ha riferito visibilmente sollevata dopo l'atterraggio.

In seguito le due ragazze si sono rese protagoniste di una diretta Instagram con Daniele Dal Moro con quest’ultimo che ha sottolineato che vede benissimo Erica con Gianmarco. Nella discussione si è inserita Taylor: “Ma scusa non ti piacciamo più io ed Erica? Dai amore mio che dopo ti mandiamo anche il video”.

Taylor Mega e l'avventura estrema con l'ex gieffina

Nel corso della breve esperienza nella casa del GF 16 Taylor Mega ha instaurato un rapporto confidenziale con Erica Piamonte che non ha mai nascosto di essere attratta anche dalle donne.

Da qui gli elogi all’avvenente friulana con la quale è rimasta in contatto anche al termine dell’esperienza nella casa più spiata dagli italiani. Nelle scorse ore le due ragazze si sono riviste per una performance singolare: il lancio in tandem con il paracadute. “Ho accettato solo perché me l’ha chiesto Taylor” - ha affermato la trentenne prima dell’avventura estrema.

Un approccio diametralmente opposto rispetto all’influencer marketing che subito dopo l’atterraggio ha manifestato il suo entusiasmo per aver realizzato un sogno che cullava da tempo. “Team fantastico, grazie a loro abbiamo avuto l’opportunità di volare sopra Firenze e buttarci con il paracadute”.

Il siparietto in diretta Instagram con Daniele Dal Moro

Dopo aver vissuto l’emozione del ‘lancio nel vuoto’ Taylor ed Erica hanno prima cenato insieme poi, decisamente su di giri, si sono rese protagoniste di una divertente diretta alla quale ha successivamente preso parte Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha subito stuzzicato la Piamonte sul rapporto con Gianmarco Onestini dopo il presunto bacio dei giorni scorsi. Dall’altra parte la fiorentina ha precisato che con il bolognese c’è solo un rapporto di amicizia.

Nonostante ciò Daniele ha ribadito che la vede benissimo con il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Siete una bella coppia”. A questo punto è intervenuta Taylor che ha lasciato quasi senza parole il veronese: “Non ti piacciamo più io ed Erica?” Inoltre la friulana, tra il serio ed il faceto, ha riferito di essere pronta anche a mandargli un video.