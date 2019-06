Sono stati ufficializzati i nomi dei tentatori e delle tentatrici di Temptation Island, che avranno il compito di mettere alla prova le sei coppie di fidanzati. Alcuni di loro sono volti noti al pubblico di Canale 5 e tra i più conosciuti spiccano soprattutto l'ex vincitrice del Grande Fratello 14 Federica Lepanto e l'ex corteggiatore di Uomini e donne Giulio Raselli. Quest'ultimo, in particolare, ha concluso da poche settimane la sua esperienza televisiva nel dating show di Maria De Filippi, rifiutato da Giulia Cavaglià che gli ha preferito Manuel Galiano.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island potrebbe essere per lui la nuova occasione per mettersi in mostra, magari ponendo le basi per un'altra avventura legata alla De Filippi ovvero per il Trono a partire dal prossimo settembre. Da settimane, infatti, il suo nome rimbalza tra i favoriti dell'edizione 2019-20.

Temptation Island anticipazioni: Giulio tra i tentatori

Le riprese di Temptation Island sono già cominciate da alcune settimane, come annunciato in varie occasioni sia dal conduttore Filippo Bisciglia che dall'autrice Raffaella Mennoia.

Ma cos'è accaduto in questo lasso di tempo che ci separa dalla messa in onda su Canale 5? Qualcosa a tal proposito è stato svelato da Maria De Filippi in un'intervista a Radio Deejay nella quale la signora Costanzo ha spiegato che una coppia è giunta subito al capolinea. Il comportamento di una fidanzata che avrebbe subito perso la testa per un tentatore, avrebbe spinto il suo compagno a pretendere subito il falò di confronto al termine del quale non ci sarebbe stato il chiarimento sperato.

Pubblicità

I nomi dei single in questione, o ancor meno dei due fidanzati, non sono stati svelati, ma Giulio Raselli è inevitabilmente ritenuto tra i papabili, soprattutto tenendo conto della sua notorietà. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià già durante la sua esperienza a Uomini e donne si è messo in mostra per il suo carattere forte e sicuro, tanto da essere additato da taluni come arrogante. Tali doti, insieme al fisico atletico, erano riusciti a conquistare l'ex tronista che lo aveva portato fino alle fasi finali del suo percorso.

Giulio tra i papabili tronisti di U&D

Nato a Valenza, in provincia di Alessandria, Giulio Raselli è stato scelto tra i tentatori di Temptation Island. Prima di approdare in televisione, in qualità di corteggiatore di Giulia Cavaglià, aveva tentato la carriera nel basket che però non aveva raggiunto i risultati sperati. Successivamente Giulio ha cominciato a lavorare nella gioielleria di famiglia, dove è ancora impegnato. La sua esperienza nel reality di Canale 5 arriva a poche settimane dalla fine di Uomini e donne ma potrebbe non essere l'ultima.

Pubblicità

Il nome di Raselli, infatti, si fa insistentemente tra i papabili tronisti dell'edizione 2019-20 del programma condotto da Maria De Filippi insieme a Klaudia Poznanska e Antonio Moriconi. Sempre che nel frattempo l'ex corteggiatore non incontri l'amore proprio a Temptation Island.