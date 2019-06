La prima puntata di Temptation Island, trasmessa ieri 24 giugno su Canale 5, non ha deluso le aspettative, riservando litigi, delusioni e gelosie tra le sei coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Maria De Filippi aveva annunciato che una fidanzata avrebbe subito perso la testa per un tentatore, tanto da spingere il fidanzato ad un falò di confronto. La ragazza in questione è Jessica Battistello e la reazione di Andrea Filomena non si è fatta attendere anche se, alla fine, lei ha deciso di non presentarsi all'incontro.

Anche Nunzia Sansone non ha preso bene le immagini del suo Arcangelo Bianco, chiedendo il falò di confronto. Tale faccia a faccia andrà in onda nel corso della seconda puntata del docu-reality estivo di Canale 5. Ma i problemi hanno riguardato anche altre coppie, che hanno cominciato a mettere in luce dei rapporti tutt'altro che rosei.

Jessica non si presenta al falò

Il resoconto della prima puntata di Temptation Island non può fare a meno di partire da Jessica Battistello, che si è aperta con il single Alessandro, parlando dei problemi di coppia.

Non solo ha raccontato di avere annullato il matrimonio ma la fidanzata ha anche rivelato che con Andrea Filomena manca la comunicazione. La visione di queste immagini ha deluso il fidanzato, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime, chiedendo subito il falò di confronto. La speranza era di poter ricucire un rapporto già compromesso ma la sua richiesta non è stata esaudita. Jessica ha spiegato di voler restare nel resort per conoscere meglio il suo tentatore e non si è presentata al faccia a faccia davanti al fuoco.

Passando a Vittorio Collina e Katia Fanelli, lui ha ammesso di non gradire le foto spinte che la compagna pubblica sui social mentre lei si è avvicinata molto al single Giovanni, con il quale ha trascorso delle ore lontano dal villaggio. Cristina Incorvaia, ex dama del Trono Over, ha parlato della decisione di lasciare tutto per trasferirsi da David Scarantino. Ma non si è sentita libera nel rapporto di coppia e ora vuole vivere fino in fondo la sua esperienza televisiva.

Anche Nunzia chiede il falò di confronto

Proseguendo con il resoconto della prima puntata di Temptation Island trasmessa il 24 giugno, Nunzia Sansone sperava di avere delle conferme sul suo rapporto con Arcangelo Bianco. Ma lui non sembrava affatto preoccupato per la lontananza e si è divertito con alcune single presenti nel villaggio. Vedendo nel suo atteggiamento una mancanza di rispetto, la fidanzata ha chiesto il falò di confronto che andrà in onda su Canale 5 il prossimo lunedì.

Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, lui 30 e lei 42 anni, hanno subito messo in evidenza i problemi di coppia. Il fidanzato è stato da lei definito un ragazzino, interessato solo a fisici mozzafiato delle tentatrici. Sabrina, invece, si è subito avvicinata al single Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e donne. Ilaria Teolis ha dovuto vedere delle immagini 'pesanti' di Massimo Colantoni, mentre era intento a divertirsi con Federica Lepanto.

Lei, tra le lacrime, ha tuonato: “Massimo non mi merita, io voglio un uomo che mi ami, che mi ascolti, che mi desideri".