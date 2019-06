Thomas Forrester è il nuovo villain delle puntate americane di Beautiful, mostrandosi pronto a tutto pur di conquistare Hope Logan. Tale svolta decisamente dark del personaggio interpretato da Matthew Atkinson ha sorpreso gli storici fan della soap americana che negli ultimi anni hanno apprezzato la veste "buona" del figlio di Ridge e Taylor. Se in passato Thomas si era fatto tentare dal suo animo crudele, arrivando a fingere di essere andato a letto con Brooke pur di ottenere le quote societarie di nonna Stephanie, di recente era stato presentato nel suo lato positivo sia nel ruolo di padre amorevole che di fratello pronto a dare il sostegno a Steffy.

La morte di Emma rappresenta per lui il definitivo cambiamento, tanto che potrebbe essere solo l'inizio di guai anche peggiori. Ma questa novità non è passata inosservata per qualcuno: Brooke ha notato la stranezza del figliastro, arrivando persino a sospettare che sia lui il colpevole del terribile incidente.

Brooke sospetta di Thomas

Le recenti puntate americane di Beautiful hanno sancito la morte di Emma Barber a causa di una drammatica caduta dal dirupo con la sua auto.

Thomas, in quel momento, la stava inseguendo anche se non può essere ritenuto l'assoluto responsabile dell'accaduto, dato che la stagista era intenta a scrivere nel cellulare al momento dell'incidente. La colpa del rampollo Forrester, però, è di non avere chiamato i soccorsi, preferendo osservare con espressione soddisfatta la terribile caduta della Barber. In questo modo il segreto su Beth, appena scoperto dalla nipote di Justin, è rimasto tale, ma qualcuno comincerà ad avere dei sospetti.

Le anticipazioni relative alle puntate americane dei prossimi giorni riportano che Pam racconterà a Brooke di avere visto Thomas ed Emma litigare tra i corridoi della Forrester Creations. Tale scoperta sarà un campanello d'allarme per la madre di Hope che comincerà a collegare i due avvenimenti. Anche Xander giungerà alla stessa conclusione, chiedendo a Thomas se sia stato lui a causare il volo dalla scarpata.

Liam viene drogato da Thomas

Ma la crudeltà di Thomas non si limiterà a quanto accaduto con Emma Barber.

Le anticipazioni americane di Beautiful rendono noto che il figlio di Ridge proseguirà con il suo piano per conquistare Hope. Esso prevede l'ingresso del vecchio amico Vincent (interpretato dall'attore Joe LoCicero) che dovrà aiutarlo in un suo nuovo intrigo. Sarà lui a consegnargli la droga che verrà fatta assumere da Liam? A breve, infatti, Spencer jr si troverà a fare i conti con la nuova strategia di Thomas per fargli perdere il controllo delle sue azioni.

Liam verrà drogato e non ricorderà ciò che è accaduto durante la notte, pensando di avere vissuto con Steffy dei momenti di intimità.