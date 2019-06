Ursula Bennardo ha scatenato un vero polverone mediatico a causa delle sue dichiarazioni riguardanti la bisessualità. Interrogata da un utente in merito al suo punto di vista nei confronti dell'omosessualità, l'ex dama di Uomini e donne si è resa protagonista di uno scivolone, destinato a far discutere ancora a lungo ma che lei non sembra disposta a ritrattare. Al contrario a distanza di alcune ore dalle sue prime affermazioni sulle persone bisex, la compagna di Sossio Aruta ha riconfermato la sua opinione, scrivendo alcune Instagram Story dedicate alla questione.

E le sue parole non sono andate giù a diversi utenti del web, oltre che ad alcuni volti noti dichiaratamente bisessuali quali Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, nota per la partecipazione alla penultima edizione del Grande Fratello Nip.

La Bennardo conferma: "È solo perversione"

Sebbene il Trono Over di Uomini e donne sia in vacanza, i suoi ex protagonisti continuano a far parlare di sé. Lo sa bene Ursula Bennardo che, dopo i sospetti riguardanti una possibile crisi con Sossio Aruta, ha scatenato una vera bufera nei social network a causa delle sue dichiarazioni contro la bisessualità.

Chiamata in causa da un suo follower, dichiaratamente gay, l'ex dama aveva precisato: "Non accetto i bisex, lì vedo solo perversione". Quello che sembrava solo uno scivolone, si è però trasformato in una caduta di stile nelle ultime ore, in occasione di nuovi post pubblicati da Ursula su Instagram. Qui la dama ha ulteriormente rimarcato il suo punto di vista: "Ci sono eterosessuali e omosessuali che amano fare ses*o con uomini e donne ma è solo una perversione.

Chiaro? Ammetterlo non è reato". Dopo avere aggiunto ulteriori dettagli sulla questione, scrivendo persino le definizioni del vocabolario di individuo omosessuale ed eterosessuale, Ursula ha chiosato: "Chi pensa che sbaglio, mi scriva spiegandomi dove sbaglio. Chi attacca e offende lo fa solo per business".

La reazione di Veronica Satti e Alex Migliorini

Se voleva far parlare di sé, Ursula Bennardo questa volta ci è proprio riuscita anche se in maniera non troppo positiva.

A distanza di pochi mesi dalla nascita di Bianca, prevista per il mese di ottobre, la dama di Uomini e donne ha espresso il suo punto di vista ricco di pregiudizi riguardo la bisessualità, scatenando discussioni e polemiche nei social network. In tantissimi l'hanno accusata di omofobia e sulla questione si sono espressi anche alcuni volti noti al pubblico di Canale 5. Tra di essi, l'ex tronista gay di Uomini e donne Alex Migliorini e l'ex gieffina Veronica Satti.

Se il primo l'ha accusata di avere espresso un pensiero senza senso e contraddittorio, la figlia di Bobby Solo si è sentita chiamata in causa in prima persona. Lei, dichiaratamente bisessuale, ha precisato: "Proprio perversa non penso di esserlo, anzi sono anche una persona seria oltretutto". Ha quindi aggiunto di ritenere "denigrante" una simile affermazione, soprattutto considerando che la Bennardo sta per diventare mamma e dovrebbe preoccuparsi degli insegnamenti da dare al bambino in arrivo.