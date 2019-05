Sono giunte le nuovissime anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno. Vedremo in primis che un segreto sarà svelato e poi che torneranno protagonisti Mimmo e Maurizio, i due ragazzi che rapinarono il Caffè Vulcano. Inoltre Raffaele sarà costretto ad affrontare un nuovo problema causato da suo figlio.

Upas, trame 10-14 giugno

Le anticipazioni delle trame di Un Posto Sl Sole della seconda settimana di giugno 2019 ci rivelano che Mariella rivelerà a Guido che Lollo è in realtà suo figlio: l'uomo resterà senza parole e cercherà di capire a fondo come affrontare tale imprevista notizia. Frattanto Vittorio incontrerà la piccola Mia, la sorella di Alex, ma tra i due non ci sarà subito un buon feeling. Quest'ultima sarà interpretata dalla bravissima Ludovica Nasti, l'attrice che ha interpretato Lila Cerullo bambina nella fiction record di ascolti L'amica geniale, andata in onda qualche mese fa su Rai 1.

Un posto al sole: la verità su Lollo viene a galla

Tornando agli spoiler, vedremo inoltre che Arianna ed Andrea riceveranno una visita dall'assistente sociale che sconvolgerà tutte le loro certezze e farà sorgere loro mille dubbi sulla possibilità di diventare finalmente genitori.

E ancora, Raffaele sarà convinto che i suoi cari figli abbiano superato ogni problema, per cui cercherà di rilassarsi. Purtroppo però uno dei due ne combinerà una delle sue che lo farà preoccupare ancor più. Mimmo e Maurizio, invece, saranno bocciati ma piuttosto che stare male penseranno ad un nuovo colpo da mettere a segno. Guido, infine, sarà sempre più turbato per la notizia della paternità anche perché sa bene che ne dovrà parlare anche con Vittorio.

Una nuova rapina al Vulcano

Le anticipazioni di un posto al sole ci raccontano che Mimmo e Maurizio decideranno di tentare una nuova rapina al Vulcano, senza sapere che Arianna ha acquistato un arma e la tiene proprio a portata di mano nel bar. Diego, invece, scoprirà che Beatrice ha una nuova relazione e ci resterà malissimo, mentre Guido penserà a come comportarsi con Cerruti che gli ha nascosto un segreto così importante.

Vedremo poi che i due loschi ragazzi organizzeranno la rapina a Caffè Vulcano, rapina che purtroppo avrà dei risvolti traumatici per tutti.

Parallelamente a ciò, Ferri scoprirà che Alberto trama nell'ombra affinché il suo progetto di chartering fallisca, mentre Guido si renderà conto che è finalmente è arrivato il momento di cominciare una nuova vita insieme a Mariella e al piccolo Lollo.

Infine Michele deciderà di affrontare una volta e per tutte Scaglione mentre Alex, dopo averci riflettuto attentamente, deciderà di non trasferirsi più alla terrazza nonostante il parere contrario di Vittorio.