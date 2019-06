Dopo aver litigato furiosamente con Gennaro Lillio, Francesca De Andrè se l'è presa anche con colei che gli autori del Grande Fratello avrebbero fatto entrare nella Casa per cercare di farla ingelosire: Taylor Mega. La concorrente del reality, infatti, ha usato parole al veleno nei confronti dell'influencer ieri: secondo lei, l'unico scopo della ragazza era quello di mettere zizzania e tutta la ricchezza che ostenta in realtà non la avrebbe.

La De Andrè al vetriolo anche su Taylor Mega

Sono giornate molto difficili quelle che sta vivendo Francesca De Andrè al Grande Fratello 16: a meno di una settimana dalla finale, la ragazza continua a sparare a zero su tutti i concorrenti del reality.

Dopo aver litigato furiosamente con Gennaro Lillio e avergli dato del verme, la gieffina ha spostato la sua attenzione sull'ospite che ha abitato la casa fino a lunedì scorso.

Ovviamente stiamo parlando di Taylor Mega, la bellissima influencer della quale si dice la genovese sia stata gelosa fino a poche ore fa. Chiacchierando con Martina Nasoni ieri sera, la De Andrè ha palesato il pensiero poco carino che si è fatta sulla giovane, arrivando ad usare termini molto forti sulla sua persona.

"Lei è venuta qui per cercare zizzania, la gelosa è lei che è entrata qui per farsi Gennaro e non ci è riuscita", ha tuonato Francesca davanti alle telecamere. Secondo lei, però, nelle mire della Mega ci sarebbe stato anche Daniele Dal Moro ma, anche in questo caso, la 25enne non sarebbe riuscita nell'intento di sedurlo.

"Ma chi è questa? Cosa vuole? Ma torna a casa. Taylor guadagna così tanto da venire qui dentro gratis per una settimana, guadagna così tanti da essersi inventata un film inesistente, cioè che sua sorella lavora in un'azienda e lei guadagna un milione di euro al mese.

Ma a chi la racconta?", ha aggiunto la ragazza visibilmente alterata.

Dopo aver criticato anche la linea di costumi da bagno che ha creato la Mega, la De Andrè ha sentenziato: "Aveva un ruolo, ma non si doveva permettere di parlare di persone che non conosce. Ma cosa sa di me? A Gennaro ha detto di fare il suo percorso senza di me".

Francesca e Gennaro: risveglio al bacio?

Dopo più di 24 ore di gelo, la De Andrè e Lillio sembra abbiano fatto pace.

Come dimostra un video che è stato pubblicato sul sito ufficiale del Grande Fratello, questa mattina Francesca e Gennaro hanno cominciato la giornata scambiandosi delle tenerezze a letto.

Dopo essersi reciprocamente ripromessi di non volerne più sapere l'uno dell'altro, dunque, pochi minuti fa i due ragazzi hanno chiarito nel modo più dolce possibile: pare, infatti, che si siano lasciati andare a dei baci passionali sotto ad un cuscino che copriva i loro volti.

Tutto è bene quel che finisce bene?