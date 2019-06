Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà nuovamente a parlare di Tommaso e del suo presunto amico/sosia, Leonardo Arena. A quanto pare, Leonardo non ha detto tutta la verità sulla sua identità e nei prossimi episodi ci verranno forniti ulteriori dettagli per risolvere questo mistero. L'uomo si troverà in gita in barca con la piccola Irene e Serena e rivelerà a quest'ultima un oscuro segreto sulla sua identità. Nel frattempo la folle gelosia per Beatrice, porterà Diego a scontrarsi con Eugenio. Di seguito le anticipazioni degli episodi di un posto al sole che andranno in onda dal 24 al 28 giugno, relative a queste due storyline.

L'ultimo addio a Tommaso

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Leonardo (Erik Tonelli) tornerà a Napoli per riportare indietro la barca di Tommaso e questa sarà anche l'occasione per Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) di dare il definitivo addio a Tommy in una sorta di funerale. Successivamente, Leonardo si presenterà a Palazzo Palladini per organizzare un pranzo a sorpresa, mentre Filippo si troverà costretto a dover partire urgentemente per Londra assieme al padre. Sfruttando la momentanea assenza di Filippo, Leonardo ne approfitterà per proporre a Serena e alla piccola Irene una divertente gita in barca.

Leonardo nasconde un terribile segreto

Il giorno successivo si svolgerà la gita in barca. Inizialmente, questa piccola avventura procederà nel migliore dei modi, il clima sarà sereno e Serena e la piccola si divertiranno godendosi il paesaggio. Successivamente, però, avverrà qualcosa di inquietante che spezzerà il clima idilliaco che si era creato. Leonardo deciderà di rivelare a Serena che nasconde un terribile segreto sulla sua identità. La Cirillo, dinanzi alla sconvolgente scoperta del lato oscuro dell'uomo, dovrà totalmente ricredersi su Leonardo e le buone impressioni che si era fatta fino a quel momento crolleranno miseramente.

Eugenio in pericolo

Nel frattempo, Diego (Francesco Vitiello) giungerà alla conclusione (errata ndr) che Eugenio (Paolo Romano) e Beatrice (Marina Crialesi) abbiano una relazione e inizierà a seguire il presunto amante della ragazza. A questo punto Diego si troverà dinanzi a una pericolosa scelta e dovrà decidere se fare un gesto folle causato dalla gelosia per Bea o rinunciare al suo insano intento. Nel frattempo il magistrato Nicotera rischierà di finire investito da un' automobile e, shockato dall'evento, non saprà se avvisare o meno le forze dell'ordine.

Solo in seguito Diego ed Eugenio avranno finalmente modo di confrontarsi.