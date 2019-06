Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà finalmente presentato ai fan l'affascinante avvocato Aldo Leone che verrà interpretato dal noto attore napoletano Luca Capuano. Questo nuovo misterioso personaggio farà un ingresso col botto e sarà al centro di numerosi colpi di scena, inoltre il settimanale Nuovo Tv ha anticipato che Aldo avrà una storia d'amore con Beatrice, mostrando alcuni scatti della nuova coppia mentre amoreggia. Per una serie di fraintendimenti Diego, inizialmente, penserà che Bea abbia una relazione con Eugenio Nicotera, ma successivamente verrà svelata la verità. Di seguito le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas legati all'ingresso di Luca Capuano nella soap opera partenopea.

Diego divorato dalla gelosia

Diego (Francesco Vitiello), in preda a una forte gelosia, inizierà a spiare i movimenti di Beatrice (Marina Crialesi) per scoprire se la sua ex abbia o meno una relazione segreta. Durante uno dei suoi appostamenti, l'uomo vedrà Bea assieme ad Eugenio (Paolo Romano) e inizierà a pensare che i due possano avere una storia. Con il trascorrere dei giorni, in Diego si radicherà, in modo sempre più forte, la convinzione che i due stiano assieme, e in virtù di ciò, l'uomo farà di tutto per coglierli in flagrante e smascherarli.

Beatrice (Marina Crialesi) Aldo (Luca Capuano).

In realtà, sebbene effettivamente Bea abbia una relazione, il suo amante non sarà l'irreprensibile magistrato Nicotera ma bensì un suo affascinante collega, tale Aldo Leone (Luca Capuano)

Arriva Aldo Leone

Aldo Leone è un avvocato penalista affermato e di successo e si troverà ad interagire con diversi personaggi in differenti storyline, sin dalla sua prima apparizione. Tale personaggio farà un ingresso che non passerà affatto inosservato, entrando prepotentemente in una storyline.

Il personaggio, che avrà il volto di Luca Capuano, avrà sia relazioni personali che lavorative con alcuni protagonisti e, sin da subito, ci verrà rivelata la sua storia d'amore con Bea. A quanto pare, i due hanno una relazione da diverso tempo, anche se non viene chiarito se sia antecedente o meno alla storia tra Diego e Beatrice (Marina Crialesi), il che darebbe un sapore molto diverso alla vicenda.

Diego non si rassegna

Non viene rivelato se tale personaggio abbia connotazioni positive o se possa essere un nuovo cattivo.

Tuttavia, dalle anticipazioni si evince un dettaglio interessante. Beatrice rivelerà la sua relazione a Niko (Luca Turco) e questi la metterà in guardia dalla pericolosità di una relazione con un uomo sposato. Sull'altro fronte, Diego deciderà di non demordere e inizierà ad escogitare un piano per riavvicinarsi alla sua amata Bea.