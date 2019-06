Attenzione alla programmazione della telenovela Una vita, che da oggi 10 giugno sarà caratterizzata da una nuova variazione d'orario. La scorsa settimana, infatti, le vicende di Acacias 38 sono andate in onda dal lunedì al venerdì per circa un'ora e mezza, occupando anche lo spazio lasciato libero da Uomini e donne. La data odierna segnerà il ritorno alla 'normalità' e la serie iberica tornerà ad avere a disposizione soltanto la sua tradizionale mezz'ora, come abitudine consolidata dei palinsesti invernali.

Ciò porterà ad un nuovo rallentamento delle trame, nelle quali Blanca sarà l'indiscussa protagonista. La giovane, infatti, continuerà ad essere certa di avere dato alla luce un maschietto e sospetterà che Ursula abbia avuto un ruolo attivo nella 'sparizione' del neonato. Per questo motivo, dopo essere tornata a casa, si metterà alla ricerca della creatura.

Anticipazioni Una Vita: Blanca non crede di avere partorito una bambina

Una Vita anticipazioni: Blanca è sicura che Moises sia vivo

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 10 al 15 giugno si aprono con la convinzione di Blanca di avere dato alla luce un maschietto e non una bambina morta, come hanno tentato di farle credere. Nel tentativo di convincere l'amata a guardare in faccia alla realtà, Diego si alzerà dal letto dell'ospedale nel quale sarà ricoverato. Ursula sarà arrabbiata con Samuel, il quale darà l'impressione di non essere preoccupato delle sorti di sua figlia, tanto da non mettersi alla sua ricerca.

Blanca avrà un duro diverbio con la madre, che accuserà di avere avuto un ruolo nello scambio di bambini, sostituendo il piccolo Moises con una neonata morta. La dark lady apparirà davvero scossa da queste insinuazioni ma Blanca continuerà ad essere convinta che la madre le stia mentendo e che nasconda il piccolo in casa. Diego otterrà l'indulto e correrà dall'amata per sostenerla nel momento difficile, ma la giovane resterà ferma nelle sue convinzioni. Approfittando di una visita di Celia e Felipe, quindi, riuscirà a sgattaiolare fuori casa per trovare le conferme desiderate.

Programmazione Una Vita: oggi puntate 'brevi'

La telenovela Una Vita oggi 10 giugno comincerà alle ore 14:10 circa, al termine di Beautiful, e terminerà alle ore 14:45 circa. Lo spazio lasciato libero da Uomini e donne, infatti, verrà occupato dalla nuova soap turca intitolata "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", con protagonista l'attrice Ozge Gürel, già nota ai telespettatori italiani per il ruolo in "Cherry Season". Tale novità dovrebbe risultare una costante per tutto il periodo estivo, in attesa di scoprire se il nuovo prodotto turco riuscirà ad ottenere buoni ascolti come accaduto in passato per la stessa "Cherry Season".

La programmazione di Una Vita vedrà inoltre confermato il palinsesto della scorsa settimana: sabato e domenica non ci sarà alcun appuntamento pomeridiano mentre resterà confermato l'episodio serale pre-festivo su Rete 4.