Lunedì 10 giugno debutta su Canale 5 a partire dalle 14:45, la nuova Serie TV 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', la soap turca che vede protagonisti gli attori Can Yaman (Ferit) e Ozge Gurel (Nazli), quest'ultima già nota al pubblico italiano per aver interpretato la giovane Oyku nella serie Cherry Season. Bitter Sweet quindi, per tutta l'estate, prenderà il posto di Uomini e donne che, ricordiamo, tornerà a tenerci compagnia il prossimo settembre.

Tema centrale della nuova soap le vicende legate alla giovane Nazli, studentessa e aspirante cuoca con il sogno di aprire un ristorante giapponese e che si troverà, per ragioni economiche, a lavorare per un ricco e misterioso uomo d'affari, Ferit Aslan.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli trova lavoro come cuoca di Ferit

Grande attesa per la prima puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', che verrà trasmessa lunedì 10 giugno a partire dalle 14:45 su Canale 5.

Bitter Sweet, puntata del 10 giugno: Nazli è la cuoca personale di Ferit

Nel corso del primo episodio faremo la conoscenza di Nazli, una giovane cuoca che sta studiando all'università per realizzare il grande sogno di aprire un ristorante giapponese. La ragazza vive con la sorella Azman ed un'amica e, a causa delle difficoltà economiche, sarà costretta a cercarsi un lavoro. Nazli quindi, troverà un ingaggio come cuoca personale e collaboratrice domestica presso un ricco imprenditore, Ferit, un uomo d'affari misterioso e maniaco dell'ordine.

Qui la giovane farà la conoscenza di Bulut, un bambino simpatico e allegro, nipote del suo datore di lavoro e che nel corso dei prossimi episodi avrà un ruolo determinante nelle vicende della soap turca.

'Bitter Sweet, ingredienti d'amore': puntata d'esordio il 10 giugno su Canale 5

Campione di share in Turchia, la nuova serie tv 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', sbarca in Italia con la prima e attesissima puntata lunedì 10 giugno su Canale 5, a partire dalle 14:45.

Le vicende della nuova soap saranno incentrate sulle vicende di Nazli, una giovane e aspirante cuoca che verrà ingaggiata come cuoca personale del misterioso uomo d'affari Ferit. Inizialmente i due non si incontreranno mai, in quanto la ragazza ha il compito di cucinare e lasciare la villa entro le 17:00, prima che l'uomo torni a casa. Ferit penserà che la nuova cuoca sia una donna di una certa età e la stessa cosa penserà la giovane Nazli del suo datore di lavoro.

Sarà grazie al piccolo Bulut che i due si incontreranno per la prima volta e da qui inizieranno un vortice di emozioni e sentimenti che coinvolgeranno i fan della soap opera turca per tutto il prosieguo delle puntate.

Appuntamento con la prima puntata di Bitter Sweet per oggi 10 giugno 2019 su Canale 5 a partire dalle 14:45, dove faremo la conoscenza dei due protagonisti.