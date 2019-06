Mancano solo poche ore alla finale del Grande Fratello 16, che questa sera decreterà il nome del vincitore del fortunato Reality Show condotto da Barbara d'Urso. Sebbene le polemiche non siano mancate per tutto il periodo della messa in onda, gli ascolti sono stati più che soddisfacenti e sono cresciuti settimana dopo settimana, tanto che la padrona di casa ha lasciato chiaramente intendere che la diciassettesima edizione sicuramente ci sarà.

Sono sette i concorrenti ancora in gara, tre dei quali apprenderanno subito il loro destino, essendo al momento già in nomination.

Insieme alle loro eliminazioni, l'una dopo l'altra, questa sera si parlerà delle dinamiche che si sono susseguite negli ultimi giorni e di certo non potrà mancare uno spazio dedicato alla tanto chiacchierata Francesca De André.

Grande Fratello 16 anticipazioni: Francesca, Erica ed Enrico in nomination

Le anticipazioni del Grande Fratello 16 relative alla finale di oggi, 10 giugno, partono dai tre concorrenti attualmente in nomination. Francesca De André, Erica Piamonte ed Enrico Contarin apprenderanno subito il proprio destino, dato che il pubblico da casa ha avuto tutta la settimana per esprimere la preferenza nei loro confronti.

Considerando le polemiche sorte intorno alla nipote di Faber, potrebbe essere proprio lei ad abbandonare il reality show che l'ha vista come una delle principali protagoniste in queste dieci settimane.

Anche questa sera Barbara d'Urso non potrà fare a meno di concedere spazio alle dinamiche sorte intorno alla De André, a partire dal durissimo litigio con Gennaro Lillio (al termine della semifinale) e passando per la conseguente riappacificazione con lui.

Il desiderio dei telespettatori è, inoltre, quello di ottenere ulteriori chiarimenti in merito alla mancata espulsione della gieffina per una presunta bestemmia, poi prontamente smentita con un comunicato ufficiale del GF.

I concorrenti già in finale

Sono quattro i concorrenti già approdati alla finale del Grande Fratello 16, ai quali andranno ad aggiungersi coloro che supereranno lo scoglio della nomination. Sono già passati alla fase successiva Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini. Anche per loro, questa sera, arriverà il momento del televoto: infatti soltanto uno potrà aggiudicarsi il titolo di questa sedicesima edizione e il montepremi di 100.000 euro.

Non tutti però potranno avere un familiare al loro fianco per sostenerli. È questo il caso di Luca Onestini che stasera non sarà presente in studio per la proclamazione del vincitore. L'ex concorrente del GF Vip 2 ha infatti rivelato le ragioni della sua assenza, lanciando una chiara frecciatina alla produzione del programma. Affidandosi a Instagram, Luca ha chiarito: "Vi comunico che per scelta di 'altri' non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa".

Infine ha aggiunto di essere comunque tranquillo, in quanto consapevole del fatto che sarà il pubblico a votare.