Beautiful va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 13:40 su Canale 5. Si tratta di un appuntamento fisso da oltre trent'anni con la famiglia Forrester. Nelle puntate della settimana che va da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, la serenità della famiglia verrà messa seriamente in discussione.

Tra Steffy e Hope ricominceranno i conflitti

I dissidi tra le due sorellastre non saranno finiti. Risolte le divergenze sentimentali con la rinuncia di Steffy nei confronti di Liam a favore di Hope, al centro dei contrasti della prima settimana di luglio sarà la situazione lavorativa.

Alla Forrester Creations sarà tempo di scelte e Ridge sarà il protagonista che verrà messo a dura prova, ritrovandosi di fronte a un bivio.

Steffy si recherà da Hope per chiederle di rinunciare alla sua linea, visto che lei si è fatta da parte con Liam. La tregua tra le due ragazze, prima in rotta a causa del triangolo sentimentale che si era creato, subirà nuovamente una pausa. Hope infatti non accetterà questa proposta, perché per portare avanti la sua linea ha dovuto affrontare molti sacrifici, perciò Steffy si sentirà costretta a rivolgersi a Ridge chiedendo il suo sostegno. Brooke chiederà al marito di essere imparziale nella sua decisione, perché sarà molto importante per il futuro delle giovani stiliste.

La scelta di Ridge

Ridge prenderà finalmente una decisione: aiuterà Steffy comunicando che finanzierà la sua linea Intimates e taglierà fuori la Hope for the future, non avendo la possibilità di sostenerle entrambe. Brooke prenderà molto male questa scelta e avrà una pesante discussione con Ridge, in difesa di Hope. La Logan accuserà l'uomo di non essere stato onesto e di aver preso questa decisione solo in difesa di sua figlia Steffy e non perché effettivamente la sua linea Intimates meriti di più della Hope for the future.

Intanto Sally Spectra vedrà in tutto questo una buona occasione e calcolerà la possibilità di schierarsi dalla parte di Steffy per guadagnarsi uno spazio all'interno della linea Intimates.

Anticipazioni 1-5 luglio: Brooke aiuterà Bill

La serenità tra le due ragazze sarà ormai persa e anche nel matrimonio tra Ridge e Brooke la tensione comincerà a farsi sentire. Hope troverà inaccettabile la sua situazione e vivrà tutto questo con una sensazione di angoscia.

La ragazza andrà a sfogarsi da Brooke in cerca di conforto. La madre le darà tutto il suo appoggio, assicurandole che farà tutto ciò che è in suo potere per restituirle tutto quello che ha perso. Brooke si recherà da Bill e l'imprenditore scoprirà inaspettatamente che la donna ha intenzione di aiutarlo a non perdere la custodia di Will.