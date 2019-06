Le vicende di Beautiful continuano ad emozionare i fans di Canale 5. Nelle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia, Brooke si avvicinerà moltissimo a Bill durante le fasi salienti della battaglia per la custodia esclusiva di Will. Sarà proprio durante uno di questo momenti che Steffy vedrà lo Spencer e l'ex moglie intenti a baciarsi appassionatamente.

Beautiful: Ridge si vendica di Bill

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda a breve su Canale 5 svelano che Steffy assisterà ad un bacio appassionato tra Bill e Brooke.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto avrà inizio quando lo Spencer perderà la custodia esclusiva di suo figlio Will. Katie, infatti, si farà convincere da Thorne ad intraprendere una terribile battaglia legale per l'adozione di suo figlio. Il Forrester è sicuro che l'editore non sia un buon padre per Will, se Brooke (Katherine Kelly Lang) non si schierasse dalla sua parte. Ridge, invece, approfitterà di questo delicato momento per vendicarsi di Billl. Il marito della Logan, infatti, organizzerà un complotto con il giudice McMullen che segue il processo per l'affido di Will.

Il padre di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), infatti, chiederà al suo vecchio amico di far perdere al rivale la custodia. Il giudice sceglierà di aiutare il Forrester, nonostante sappia che è un atto illegale.

Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre il piano del Forrester

Stando alle trame delle puntate di Beautiful, si evince che Brooke scoprirà il subdolo piano del marito e del giudice McMullen, sebbene non possa fare più niente. Il processo, infatti, si concluderà con la vittoria di Katie.

Pubblicità

Nel frattempo la Logan deciderà di affrontare di petto il giudice che, spaventato, le implorerà di mantenere la bocca cucita su questa squallida vicenda. Poco dopo, la donna si scontrerà violentemente con Ridge. Qui lo stilista consiglierà alla moglie di non fare parola a nessuno di quello che ha appena visto, se quest'ultima non decidesse di raggiungere Bill per rivelargli la scoperta.

Steffy assiste ad un bacio tra la Logan e lo Spencer

Durante l'incontro, lo Spencer dimostrerà di essersi pentito di averla lasciata andare, ringraziandola per averlo sempre sostenuto.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Bill (Don Diamont) bacerà appassionatamente Brooke, mentre Steffy assisterà alla scena dopo essere entrata nell'ufficio. La giovane Forrester, a questo punto, non affronterà l'ex coppia ma si chiuderà la porta alle spalle. Dopodiché la Logan si allontanerà dal padre di Wyatt, visibilmente infastidita in quanto non ha nessuna intenzione di tradire Ridge. Peccato che la madre di Kelly sia convinta del contrario.