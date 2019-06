La relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi è terminata ormai da qualche settimana. A voler chiudere la love story è stato proprio l'ex di Cecilia Rodriguez, ma le motivazioni non sono però conosciute. L'ex gieffina si è mostrata molto provata da questa rottura nel corso dei primi giorni, ma adesso sembra aver ripreso in mano la sua vita. La donna è sempre stata molto presa da Monte, fin dai tempi del Grande Fratello, in cui ha fatto di tutto per conquistarlo, ma purtroppo la sua storia non ha avuto un lieto fine.

Il settimanale 'Nuovo' nel numero uscito nella giornata di ieri 27 giugno, ha riportato le dichiarazioni di un'amica della Salemi, che non ha avuto parole per nulla carine nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne, ma lo ha anzi descritto come una persona quasi perfida e calcolatrice.

Un'amica della Salemi rivela: 'Giulia cornuta e mazziata da Francesco'

Della ragazza intervistata dal settimanale non si conosce l'identità, ma ciò che è certo è che sembra non aver mai creduto alle buone intenzioni di Monte.

Secondo quanto riporta quest'ultima infatti, al ragazzo non è mai interessato niente di Giulia, la quale è stata usata soltanto per i suoi scopi tra cui quello di ripulirsi dopo la 'brutta figura' fatta all'Isola dei Famosi, quando venne accusato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti da Eva Henger.

La donna ha rivelato che Francesco avrebbe calcolato tutto e che con la Salemi era molto prepotente, tanto da farla sentire in colpa anche quando non era il caso.

Dall'altro lato, Giulia era innamorata e si faceva abbindolare, secondo quanto riporta l'amica a 'Nuovo'. Infine, l'amica dell'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha rivelato che l'ex della Rodriguez avrebbe fatto di tutto per farsi lasciare, ma che non essendoci riuscito lo ha fatto lui senza una motivazione specifica.

Presunto flirt tra Monte e Diletta Leotta

Da qualche giorno, sul web circola voce che Francesco Monte abbia intrapreso un flirt con Diletta Leotta.

Entrambi hanno terminato le loro relazioni da poco e molti dei loro seguaci non hanno potuto fare a meno di notare un video di lei in cui di sottofondo si sente la voce di lui. Al momento sulla questione aleggia un velo di mistero, dato che non è completamente chiaro come stiano le cose.

Qualche giorno fa però, Giulia Salemi ha incontrato Diletta Leotta. L'italo-persiana è stata infatti ospite nel corso di un programma radio in cui era presente la Leotta.

Le due hanno una foto insieme, in cui sono presenti anche altre persone. In seguito, Giulia ha iniziato a seguire la sua presunta rivale in amore su Instagram. Tra le due sembra non esserci per nulla astio.