I prossimi due appuntamenti con Beautiful, di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, saranno molto interessanti. I riflettori torneranno a puntare sulla vita di Liam, Steffy e Hope. In particolar modo, si assisterà ad un forte riavvicinamento tra Steffy e Liam. I due, infatti, saranno molto preoccupati per la malattia della piccola Kelly. Hope, invece, andrà a fare la sua prima ecografia e tutto sembrerà andare davvero per il meglio. Nel frattempo, continuerà la lotta tra Thorne e Bill. Il nuovo compagno di Katie sta facendo il possibile per convincere la donna a chiedere l'affidamento esclusivo di Will. Non si sa se ci riuscirà.

Pubblicità

Pubblicità

Puntata Beautiful 12 giugno: Steffy e Liam preoccupati per Kelly

La puntata di Beautiful di mercoledì 12 giugno sarà incentrata su Liam, Steffy e la piccola Kelly. Dopo aver appreso le sue condizioni di salute un po' precarie, Steffy e il suo ex marito andranno davvero in confusione. Nel tentativo di sollevarsi il morale a vicenda, infatti, si avvicineranno moltissimo. Intanto, continueranno le liti tra Thorne, Bill e Katie. La donna sta seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi, suggerita dal suo nuovo compagno, di chiedere l'affidamento esclusivo di Will.

Beautiful: Steffy e Liam molto vicini per la malattia di Kelly

Bill continuerà a scontrarsi pesantemente con Thorne e lo esorterà a farsi da parte in questa vicenda, dal momento che non c'entra assolutamente nulla. Tutto questo, però, accadrà sotto gli occhi del piccolo Will. Il ragazzino sarà molto spaventato dalla situazione, specie dalla furia del padre. Ad ogni modo, esasperato dalla situazione, il potente capo della Spencer Publications chiederà a Katie di lasciare fuori da tutta questa storia il suo nuovo compagno. Thorne, però, non si darà per vinto e chiederà a Carter di preparare le carte per l'affidamento.

Pubblicità

Episodio 13 giugno: Katie chiede di riflettere sulla questione dell'affidamento

L'episodio di Beautiful di giovedì 13 giugno incomincerà con il prosieguo della discussione tra Bill e Katie. La donna si mostrerà davvero molto combattuta. Da un lato ha Thorne e le sue pressioni allo scopo di richiedere l'affidamento esclusivo, dall'altro ha il suo ex marito, che comunque è il padre di suo figlio.

Ad ogni modo, mentre si consumerà questo dilemma, Hope andrà a fare la sua prima ecografia.

Fortunatamente tutto sembrerà andare per il meglio. Lo stesso non può dirsi esattamente per Liam e Steffy. I due ragazzi, infatti, stanno facendo fronte con i problemi di salute di Kelly. L'attenzione, poi, ritornerà su Bill. L'uomo mostrerà di essere disposto davvero a tutto pur di impedire alla donna di agire contro di lui; Katie sarà molto spaventata. Per questo motivo, chiederà un po' di tempo per riflettere su tutta la questione.