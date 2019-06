Appuntamento con le anticipazioni della nuova soap 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, riguardanti ciò che accadrà martedì 11 giugno e mercoledì 12 giugno 2019 su Canale 5, nel consueto orario delle 14,45. Nazli, una giovane aspirante cuoca, a causa delle difficoltà economiche, è costretta a trovare lavoro e riuscirà ad ottenere un posto come cuoca personale di un ricco uomo d’affari, Ferit Aslan. L’uomo è maniaco dell’ordine e Nazli mal sopporterà tutte le regole imposte dal suo datore di lavoro che, in un primo momento, non avrà la possibilità di incontrare.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà grazie al nipote dell’uomo, Bulut, che, finalmente, i due si conosceranno, dando il via ad una serie di incomprensioni ed emozioni che caratterizzeranno la trama della soap.

Bitter Sweet, trama dell’11 giugno: Nazli e Ferit si incontrano per la prima volta grazie a Bulut

A partire dalle 14,45 su canale 5, andrà in onda il secondo episodio della soap 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, dove vedremo che, grazie al piccolo Bulut, Nazli e Ferit si incontreranno per la prima volta.

Bitter Sweet, trame 11 e 12 giugno: Ferit e Nazli si incontrano per la prima volta

I due avranno modo di chiarire i rispettivi ruoli durante una serata che passeranno insieme, proprio grazie all’intervento del nipote dell’uomo, che chiederà allo zio di far rimanere la giovane cuoca a casa con loro. La sorella di Nazli e l’amica del cuore si intrometteranno, fantasticando una possibile relazione tra la giovane e il suo datore di lavoro. Un brutto episodio però, rischierà di mettere nei guai Nazli: la sorella Asuman infatti, ruberà qualcosa dalle stanze private di Ferit.

Pubblicità

Solo nel corso dei prossimi episodi scopriremo, inoltre, come il piccolo nipote di Ferit, sarà determinante nello sviluppo delle vicende, sconvolgendo le vite non solo dello zio, ma anche della giovane cuoca.

Bitter Sweet, anticipazioni del 12 giugno: Ferit e Nazli di nuovo insieme ad un evento

Nel nuovo episodio in onda mercoledì 12 giugno, vedremo che a Istanbul sta per svolgersi un importante evento diplomatico per festeggiare gli accordi tra Giappone e Turchia.

L’insegnante della scuola di cucina spronerà Nazli a partecipare all’evento, per fare pratica con il giapponese. La giovane, infatti, ha un grande sogno, quello di aprire un giorno un ristorante giapponese e quindi, l’evento diplomatico è un’occasione da non perdere. Nazli è all’oscuro del fatto che alla festa sarà presente anche Ferit, in qualità di socio in affari dell’organizzatore dell’evento. Nazli, intanto, ha fatto la conoscenza di Deniz, ignara che il ragazzo sia il migliore amico del suo capo.

Pubblicità

Nuovi e avvincenti episodi di ‘Bitter Sweet’ attendono i telespettatori in questa prima settimana di programmazione. Una soap che sin dal debutto ha appassionato il pubblico da casa, pronto a scoprire come si evolverà il rapporto tra Nazli e Ferit.