Mancano poco più di 24 ore alla finalissima del Grande Fratello 16, per questo gli autori hanno ideato un gioco che permettesse ai concorrenti ancora in gara di dire tutto quello che pensano l'uno dell'altro. Il giudizio più duro che è emerso ieri sera, è quello che Gianmarco Onestini ha dato su Francesca De Andrè: il giovane ha definito la compagna d'avventura aggressiva in modo ingiustificato, soprattutto quando si è resa protagonista di liti per futili motivi con Gennaro Lillio.

Il parere di Gianmarco su Francesca

La sedicesima edizione del Grande Fratello, sta per concludersi: i concorrenti ancora in gioco, infatti, domani sera scopriranno il loro destino.

Pubblicità

Pubblicità

Nell'attesa di conoscere il nome del vincitore di quest'annata di successo del reality, gli autori hanno deciso di movimentare la serata di sabato proponendo agli inquilini della casa un gioco un po' particolare.

Ognuno dei finalisti, infatti, doveva pescare un biglietto contenente il nome di un compagno e poi doveva dire cosa pensa di lui: se Enrico ha avuto belle parole per Martina, così come Erica le ha avute per Gianmarco, c'è stato anche chi non ha espresso un parere positivo.

GF 16, Gianmarco Onestini mette all'angolo Francesca De Andrè: 'Sei troppo aggressiva'.

Onestini, in particolare, è stato chiamato a sbilanciarsi su Francesca De Andrè, la protagonista indiscussa del GF 16.

"Devo dire due cose: la prima è che tendi a guardare più quello che fanno gli altri prima di quello che fai tu, e questa cosa non mi piace", ha esordito il giovane facendo degli esempi concreti di quelli che, secondo lui, sono degli atteggiamenti sbagliati della genovese.

"Seconda cosa, penso che sei troppo aggressiva, come quando a Gennaro hai tirato via il piatto", ha aggiunto il fratello di Luca davanti ad una perplessa De Andrè.

Pubblicità

A Francesca che ribatteva di non ricordare questo episodio in cui avrebbe buttato per terra delle cose che Lillio aveva in mano, ha replicato il diretto interessato confermando tutto.

"Siamo persone grandi e mature, perciò penso che dovremmo riuscire a parlare senza alzare la voce o tirare una manata ad un vassoio mentre qualcuno sta mangiando", ha concluso Gianmarco.

L'unica risposta che ha dato la concorrente, è stata: "Nemmeno una cosa carina".

Poche chance di vittoria per Francesca De Andrè

Il pensiero che ha espresso Onestini su Francesca De Andrè, è quello che condividono la maggior parte dei telespettatori: la ragazza, infatti, non ha fatto breccia nel cuore del pubblico soprattutto a causa dei suoi comportamenti sopra le righe.

"Non sei amata", ha urlato Cristiano Malgioglio alla genovese durante la lite che hanno avuto nella scorsa puntata del Grande Fratello.

Nonostante Barbara D'Urso abbia provato a smentire la forte affermazione fatta dal suo opinionista, i "bu" dei presenti alle sue parole, hanno confermato la sensazione che la concorrente ha davvero poche possibilità di vincere il reality.

La finale di domani sera, infatti, si aprirà con il giudizio della gente da casa sui tre inquilini in nomination: Erica, Enrico e Francesca. Dopo la prima eliminazione (che, secondo i sondaggi, dovrebbe riguardare proprio la poco apprezzata De Andrè), si potrà iniziare a votare per scegliere il vincitore di questa edizione del GF: i favoriti, ad oggi, sembra siano Gianmarco ed Enrico.