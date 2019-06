Torna lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano in onda da oltre trent'anni in Italia. Nelle prossime puntate italiane Ridge verrà a sapere da sua figlia Steffy del bacio tra Brooke e Bill Spencer. Lo stilista penserà di essere stato tradito ed avrà intenzione di chiudere il matrimonio con la Logan.

Beautiful: il piano di Ridge

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze del bacio tra Bill e Brooke.

Tutto inizierà quando Katie e Thorne decideranno di fare causa allo Spencer per ottenere la custodia di Will. Se la Logan prenderà le difese dell'ex marito, Ridge stipulerà un patto con il giudice McMullen, un suo vecchio amico, che gli deve rendere un favore. Il Forrester, infatti, chiederà al giudice di sabotare il processo. All'inizio, l'uomo sembrerà titubante, ma poi accetterà di aiutare lo stilista in memoria della loro amicizia. Di conseguenza il padre di Liam (Scott Clifton) perderà la custodia esclusiva di suo figlio.

Il bacio tra Bill e Brooke

Peccato che il piano venga scoperto da Brooke che spiffererà tutto a sua sorella nonostante il marito le abbia chiesto di tenere la bocca cucita. La madre di Hope continuerà ad appoggiare Bill tanto che tra i due scatterà un bacio appassionato che purtroppo sarà spiato da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) la quale crederà che la sua matrigna stia tradendo il padre (in realtà lo Spencer sarà prontamente respinto). La madre di Kelly, a questo punto, si precipiterà a rivelare quanto visto a Ridge.

Ridge pensa di essere stato tradito dalla Logan

Le trame di Beautiful in programma nei prossimi giorni segnalano che Ridge non la prenderà affatto bene. L'uomo, infatti, deciderà di affrontare a muso duro la consorte alla quale consiglierà di sposarsi al quanto prima con Bill (Don Diamont). Il Forrester arrabbiatissimo dimostrerà di avere le idee ben precise sul prosieguo del loro matrimonio tanto da voler mettere la parola fine.

Ma ecco che Brooke (Katherine Kelly Lang) gli racconterà cos'è davvero accaduto con lo Spencer e lo rassicurerà affermando di avere respinto le avance.

Inoltre la Logan non si darà per vinta in quanto non vuole lasciare l'uomo che ama per un equivoco. Di conseguenza tenterà di convincerlo a metterci una pietra sopra ed andare avanti per la loro strada. Inoltre la madre di Brooke confesserà a Ridge di voler baciare solo le sue labbra. Lo stilista, a questo punto, deciderà di tornare sui suoi passi, sebbene l'avverta di non compiere altri passi falsi. Come proseguirà la storia? Non ci resta che aspettare i prossimi sviluppi.