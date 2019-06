Reza Parastech è divenuto famoso sui social grazie alla sua straordinaria somiglianza con il calciatore del Barcellona, Lionel Messi. Il finto campione, recentemente, è stato però accusato di aver utilizzato la sua somiglianza con il calciatore argentino per adescare le donne ed ottenere da loro rapporti sessuali. Sembrerebbe che l’iraniano abbia avuto almeno ventitré rapporti sessuali, perché ventitré sono le denunce che si è trovato a carico. Alcune delle donne, che lo hanno denunciato, hanno spiegato che per ottenere questi rapporti sessuali il finto campione le avrebbe adescate fingendo di essere Messi e indossando la maglia del campione col numero 10.

Avrebbe cioè approfittato della incredibile somiglianza per ottenere rapporti sessuali che altrimenti probabilmente non avrebbe potuto ottenere. Oggetto delle denunce è la seduzione effettuata con l’inganno verso numerose donne allo scopo di ottenere incontri sessuali. Denunce su cui l’autorità giudiziaria ha iniziato già ad indagare, nonostante Reza abbia negato e continui a negare ogni accusa, sia tramite i suoi social che alle stesse autorità giudiziarie.

Si dice pronto a dimostrare che le sue intenzioni non erano quelle espresse dalle donne che hanno esposto denuncia nei suoi confronti, ma nel frattempo, le indagini stanno proseguendo e le denunce sono cresciute a quota ventitré.

Reza, dopo che le accuse hanno fatto il giro del mondo, ha pubblicato un nuovo video sul suo profilo in cui si mostra particolarmente infuriato e in cui spiega, in iraniano, che se la notizia fosse vera sarebbe già in prigione.

Il fatto che sia ancora libero per lui quindi è segno della sua innocenza che, continua a dire nel video pubblicato sul suo profilo, proverà con ogni modo, combattendo anche per vie legali contro chi ha infangato il suo nome.

Come e quando il finto Lionel Messi è diventato famoso

Reza Parastech, tempo fa, aveva avuto modo di spiegare, durante un'intervista, che aprire il profilo Instagram ed iniziare ad imitare il calciatore del Barcellona era un'idea nata per gioco, su consiglio del padre.

Il suo profilo, ha continuato a raccontare, è diventato presto molto seguito e sempre più famoso. La fama, che inizialmente aveva solo in Iran, il suo paese di origine, si è presto espansa in tutto il mondo. Così il finto campione ha deciso di diventare sempre più simile a Lionel Messi: ha iniziato ad imitarlo e si è fatto crescere la barba proprio come il calciatore di origine argentina.

Il momento che lo ha reso ancora più celebre a livello mondiale è stato due anni fa quando il finto calciatore ha pubblicato una foto con la maglia numero 10 del Barcellona [VIDEO], cioè la maglia di Messi.

La foto è divenuta subito virale su Instagram ed ha fatto il giro di internet, proprio per la straordinaria somiglianza con il vero campione argentino.